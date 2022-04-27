Ради наживы страховые мошенники инсценируют даже смерть

Полис страхования жизни и здоровья позволяет предотвратить риски для заемщика или его семьи, если он по состоянию здоровья не сможет долгое время платить по кредитным счетам или в более трагичной ситуации. Услуги страхования в этой сфере заслуженно становятся популярнее с каждым годом.

По итогам 2021 года кредитные виды страхования стали лидерами роста страховых премий. Так, сборы по страхованию жизни через кредитные организации составили 136 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с 2020 годом. Премии по страхованию заемщика от несчастных случаев выросли до 188 млрд рублей — рост составил 23%.

При этом эксперты проекта «Страхование: общественная экспертиза» отмечают, что растет и число случаев мошенничества в сфере страхования жизни и здоровья. К сожалению, в обществе все еще высок процент граждан, которые не считает страховое мошенничество преступлением, а расценивают его как безобидный способ подправить свое финансовое положение – небольшое нарушение, которое уж точно «никому не повредит». И в погоне за легкой наживой недобросовестные дельцы ежегодно пытаются освоить новые технологии и методики. Так, некоторые из постепенно переходят из отрасли ОСАГО, где борьба со страховым мошенничеством усиливается с каждым годом и приносит хорошие результаты, в другие сферы. Особенно недобросовестных махинаций становится больше в сегменте страховании жизни и здоровья.

Стоит отметить, что противостоять недобросовестным гражданам, промышляющим мошенничеством в страховании жизни и здоровья – сложная задача. Мошенники активно изобретают новые схемы ради обогащения, пытаясь достичь своих незаконных целей самыми разными и изощренными способами. Например, инсценируют смерть застрахованного лица или факт причинения вреда здоровью путем фальсификации документов, симулируют различные болезни, заключают договор страхования уже после причинения вреда здоровью (скрывая этот факт, а позже обращаясь к медикам), провоцируют ДТП с пешеходом и даже умышленно причиняют вред собственному здоровью.

Так, в Челябинской области было раскрыто дело организованной группы, лидер которой подыскивал «смельчаков», готовых имитировать получение травм и нарушить закон за небольшое финансовое вознаграждение. Мужчина инструктировал как «пострадавших», так и свидетелей «несчастных случаев». Мошенник считал, что хорошо подкован юридически, однако не учел главного — наказание за подобные «фантазийные» преступления грозит вполне реальное и серьезное. Вместе с лидером банды правоохранители задержали еще 15 человек.

А в Новосибирской области женщина, заранее зная свой диагноз, оформила кредит в одном из банков на 7 млн рублей, приобрела полис страхования жизни и здоровья и только после этого обратилась к медикам для комплексного обследования и оформления инвалидности II группы. Кредит женщина планировала выплачивать не более четырех месяцев, а оставшиеся деньги собиралась потратить в личных целях. В ходе расследования выяснилось, что справку о доходах мошенница тоже подделала. Интересно, что женщина о преступлении, вероятно, не жалеет, поскольку заявила правоохранителям, будто ничего плохого не совершала, а лишь воспользовалась подвернувшейся ситуацией, чтобы «пожить нормально». Разумеется, своим преступлением она не только усугубила имеющиеся проблемы, но и получила новые.

Страховые компании за годы борьбы с мошенниками научились раскрытию даже самых запутанных и «хорошо замаскированных» недобросовестных схем. Однако не менее важной остается работа с населением по повышению информированности о том, что страховое преступление – это серьезное преступление, поддающееся раскрытию и влекущее за собой уголовное наказание. Одним из действенных инструментов стала Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 гг.