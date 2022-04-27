Приостанавливается действие договоров РФ с рядом европейских стран

Одобренный Советом Федерации закон обусловлен недружественными действиями в отношении России

Сенаторы одобрили Федеральный закон о приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении взаимной выдачи виз гражданам. По этому вопросу выступила член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева.

Федеральным законом предусматривается приостановление действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации в связи с недружественными действиями в отношении нее ряда иностранных государств.

Согласно документу, в отношении членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналистов приостанавливается действие ряда положений. В частности, они касаются определения документов, которые являются достаточными для подтверждения цели поездки, сроков, на которые оформляются многократные визы, размера визовых сборов и оснований для освобождения от их уплаты, продолжительности срока оформления виз.

Кроме того, предусмотрено приостановление действия статей, в соответствии с которыми обладатели действительных дипломатических паспортов вправе въезжать на территорию Российской Федерации, выезжать с ее территории и следовать через нее транзитом без виз.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.