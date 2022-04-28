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Брифинг Минобороны России о спецоперации за 27 апреля

Автор:
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков

Главное из вечернего брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля:

— высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили 17 военных объектов Украины.
Среди них уничтожены:

два командных пункта подразделений украинских войск;

15 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

— ВКС России поразили 38 военных объектов Украины.
Среди них:

семь пунктов управления;

ЗРК С-300 в районе Николаевки и комплекс «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи;

два укрепрайона;

27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей;

— подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач.

Поражены:

14 пунктов управления;

292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичёва Харьковской области;

— российские ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Черкасской Лозовой Харьковской области;

в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщёвка уничтожено два украинских БПЛА.

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