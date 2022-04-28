Брифинга Минобороны о спецоперации за 28 апреля

Главное из вечернего брифинга Минобороны о спецоперации на 28 апреля:

— высокоточными ракетами поражено 38 военных объектов Украины.

Уничтожено:

три пункта управления,

22 опорных пункта формирований националистов,

семь районов сосредоточения живой силы и военной техники,

шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенкова;

— российская авиация поразила 76 военных объектов Украины.

Среди них:

два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Покровском и Гороховском,

командный пункт,

73 района сосредоточения живой силы и военной техники;

уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей;

— за день ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку ТРК «Точка-У», поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники;

— российские ПВО уничтожили семь БПЛА над Букином, Топольским, Русскими Тишками Харьковской области, Редкодубом и Марьевкой ДНР, Наугольным ЛНР и Чернобаевкой Херсонской области;

за день в районах Петрополья и Малой Камышевахи сбито три ракеты «Точка-У».