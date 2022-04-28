Закон и беззаконие

Московский суд оштрафовал «Радио Cвобода» на 15 млн руб.

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Московский суд оштрафовал «Радио Cвобода» на 15 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации в Украине и экстремистские высказывания в адрес РФ.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 16 протоколов в отношении ООО «Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). В совокупности по ним назначен штраф в 15 миллионов рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского районного суда. Всего в суд ранее поступили 60 протоколов, максимальный штраф по которым может достичь 240 миллионов рублей. Дата заседания по остальным протоколам (осталось еще 44) пока неизвестна. Так что сумма штрафа скорее всего вырастет.

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