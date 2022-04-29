Закон и беззаконие

Литва. 6 лет тюрьмы Альгирдасу Палецкису за журналистское расследование?

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2 мая, в понедельник, Апелляционный суд Литвы вынесет свой вердикт в деле о «шпионаже» Альгирдаса Палецкиса. В связи с этим напомним суть этого «дела».

В октябре 2018 года известный литовский журналист, политик и политолог Альгирдас Палецкис был обвинен в «шпионаже в пользу России». Полтора года он провел в тюремном заключении, в одиночной камере, ещё до всякого суда. С апреля 2020 года он находится под домашним арестом.

Почти все обвинения против А. Палецкиса построены на засекреченных допросах жителя Вильнюса Деймантаса Бертаускаса. В момент упомянутых допросов Д. Бертаускас обвинялся в педофилии (по этому преступлению он был осуждён судом в 2021 году). «Подвешенный» на этом, он с 2018 года стал сотрудничать с ДГБ (Департаментом Государственной безопасности Литвы).

Прокуратура обвиняет А. Палецкиса в «сборе» приватной информации о судьях и прокурорах, расследующих дело о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. (В январе 1991 года советские военные взяли под контроль Вильнюсскую телебашню.) Однако у А. Палецкиса поименованной информации найдено не было. В любых шпионских делах суду должна быть представлена «нашпионенная» информация — документы, файлы, флешки, а так же должен быть зафиксирован факт их передачи заинтересованному лицу. В «деле» А. Палецкиса всего этого нет. Не представлена ни «собранная» А. Палецкисом информация, ни факты ее «передачи», ни названы иностранные агенты. Главные заседания суда первой инстанции проходили в закрытом режиме, а обвинителям пришлось опираться на «свидетельства» педофила.

Другой источник обвинений против А. Палецкиса — это справки ДГБ. Часть из них до сих пор является засекреченной и общественности не представлено никаких объяснений того, почему это является тайной. В обнародованной части этих справок ДГБ доказывает связь А. Палецкиса с ФСБ России не на основе прямых улик (записи прослушек и прочее), а на основе мнения ДГБ.

Например, в своих справках ДГБ высказывает мнение, что хотя контакты А. Плецкиса в России и не являлись сотрудниками ФСБ, но они, якобы, были «посредниками ФСБ». ДГБ доказывает «факт посредничества» тем, что часть этих людей, с которыми контактировал А. Палецкис, в давние времена, 30 лет назад, являлись офицерами спецподразделения «Альфа» и участвовали в январских событиях 1991 года в Вильнюсе.

А. Палецкис действительно интервьюировал этих людей для своей работы над книгой об этих событиях. Однако исследовательская журналистика не является шпионажем, разве лишь в воспаленном воображении ДГБ.

В итоге обвинение прокуратуры сформулировано так: «задание для А. Палецкиса было дано неустановленным сотрудником ФСБ». Неустановленным… А поскольку «агент не установлен», то ДГБ пришлось выдумать «посредников». Но если для установления «посредников» для ДГБ хватает только его «мнения», то в шпионаже может быть обвинен любой человек, имеющий какие-либо контакты в России.

Вывод из всей этой истории: это «дело» является местью политически мотивированных структур лидеру литовской оппозиции А. Палецкису и возглавляемому им движению «Заря Справедливости» за их долголетнюю социальную и антимилитаристскую критику властей, а также за их независимое расследование событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе.

Инфоцентр общественного движения «Заря Справедливости»

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