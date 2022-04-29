На подростка с плакатом могут возбудить уголовное дело за нарушение права на свободу вероисповедания.

Дело все в том, что вчера Михаил Шеховцев устроил пикет возле Храма Христа Спасителя в Москве. Для своей акции 17-летний парень выбрал известный лозунг, убрав из него две первые буквы в каждом слове.

В результате Михаила задержали и увезли в отделение. Там, поразмыслив над ситуацией, полицейские решили, что на подростка вполне можно завести и уголовное наказание, но не за дискредитацию ВС РФ. Вместо неё парню грозит статья о нарушении права на свободу вероисповедания. Ну и, конечно же, оскорбление чувств верующих.