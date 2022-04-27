Общество

Предложена новая поддержка многодетных семей

Автор:

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает освободить детей из многодетных семей от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.

Сенатор подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Сенатор пояснил, что законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки и дополнительную материальную поддержку многодетных семей. Помимо этого, при разработке законопроекта учитывался тот факт, что дети, впервые получающие паспорт гражданина Российской Федерации, как правило, не имеют собственного источника дохода, сказал Андрей Кутепов.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяЗаконодатели ведут мониторинг детского отдыха
Следующая статьяРади наживы страховые мошенники инсценируют даже смерть

Ещё похожие новости

Законодатели ведут мониторинг детского отдыха

Общество
Законодатели ведут мониторинг подготовки регионов к организации детского отдыха Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы И. Яровая провели заседание...
Узнать больше

Регулирование обработки биометрических персональных данных

Общество
В Совете Федерации рассмотрели аспекты законодательного регулирования обработки биометрических персональных данных Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и...
Узнать больше

О мерах для людей с ограниченными возможностями здоровья

Общество
Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев провел «круглый стол» на тему развития инклюзивного образования в...
Узнать больше

Всероссийский конкурс Семья года

Общество
Л. Гумерова: Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на укрепление традиционных семейных ценностей нашей страны. Государство проявляет постоянную заботу о детях, и она не ослабевает, несмотря...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.