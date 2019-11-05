Память известного церковного деятеля Юрия Агещева отметили в Москве

5 октября 2019 года в московском храме Сошествия Святого Духа на Апостолов на б. Лазаревском кладбище прошла панихида по известному церковному деятелю Юрию Николаевичу Агещеву.

5-летие со дня кончины Юрия Николаевича молитвенно отметили Союз Православных Хоругвеносцев и Войсковая Православная Миссия.

Российский церковный и общественный деятель, Кавалер ордена Святого Страстотерпца Царя Николая, публицист, координатор и один из старейших членов Совета Союза Православных Братств, член Попечительского Совета ВПМ, родился в Москве в 1957 г. в семье верующих православных людей — скончался 20 сентября 2014 г. от острой сердечной недостаточности, похоронен на Митинском кладбище; его дед служил протодиаконом в Тульской губернии, а отец был певчим в храме Всех Святых на Соколе в Москве; в советские годы был активным участником бунтарского неформального молодежного движения и был известен в этой среде под именем «Хелп»; в конце 80-х трудился церковным администратором в Елоховском кафедральном соборе г. Москвы; с 1991 г. на протяжении более десяти лет был помощником настоятеля московского храма Святой Троицы в Листах, что на Сретенке; активно помогая в деле восстановления храма, привлекал благотворителей, лично руководил работами по восстановлению трех иконостасов; в начале 90-х работал в отделе внешних церковных связей Русской Православной Церкви, а также иподиаконствовал; являлся советником по церковным вопросам депутата Государственной Думы РФ — Николая Курьяновича; последовательно защищает интересы Русской Православной Церкви и Русского народа, выступает горячим сторонником объединения Русской Церкви, поддерживает активную православную миссионерскую деятельность, в том числе среди неформальной молодежи, участвует практически во всех значимых уличных акциях православно-патриотической общественности, поддерживает контакты с представителями поместных Православных Церквей и православных народов; никогда не скрывал, что является — Русским Православным Националистом; награждён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II золотой медалью Святого Благоверного князя Даниила Московского. За вклад в дело взаимодействия и сотрудничества между Православными России и Иерусалимского Патриархата, Его Блаженство Святейший Патриарх Иерусалимский и Всея Палестины Феофил III наградил Юрия Агещева, координатора СПБ и братчика СПХ, серебряной медалью во имя Святого Апостола Иакова; автор многочисленных статей на церковные и общественно-политические темы; в частности, печатался в газетах «Труд», «Независимая газета», «Русский вестник», журнале «Русский Дом», в сербском журнале «Свети Гора», церковной прессе Русской Православной Церкви Заграницей (США) и др. Инициатор, организатор и участник многих острых дискуссий в телепередачах «Времечко», «Максимум», «Слушается дело», «Профессия — репортер» и др. Комментарии Юрия Агещева появляются на лентах ведущих светских и религиозных информационных агентств, в том числе в «Интерфаксе» и на «Русской линии».

Информационное агентство «Русские Новости» давно дружило и сотрудничало с Юрием Агещевым. Он был постоянным нашим автором, не говоря о его многочисленных комментариях на самые острые темы. Но был не просто автором, коллегой и соратником, он был давним другом. Я давно был с ним знаком и мы были друзьями, редкий день обходился без переписки и подготовки какого-то совместного материала, обсуждения событий или простого общения. Юрий Агещев жил Россией и любовью к Русскому народу и Православию. Он был неотделим от этого. Он часто говорил о том, о чём все молчали, понимая, что может разворошить «осиное гнездо». Конечно же, это невосполнимая утрата и Русскому движению его не хватает. Когда уходят такие люди, понимаешь какая же это утрата и как не хватает такого человека. Он так всю свою телесную жизнь, до последнего дня борцом за Россию и традиционные русские ценности. И никогда не скрывал, что является — Русским Православным Националистом.