Новый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

Новый президент Туркменистана (единственный сын нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова) — 40-летний Сердар Бердымухамедов ввёл ряд запретов для женщин:

— «Облегающая» одежда признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендуют одеваться только в национальные платья;

— Наращивание ногтей и ресниц отныне запрещено. Наказание за ноготочки – 15 суток лишения свободы или большой штраф;

— Красить волосы тоже нельзя – ни дома, ни в салоне;

— Женщина может ездить в Туркменистане в машине только в сопровождении родственника и не позднее 20:00. И, главное, не на переднем сиденье. Иначе штраф;

— Ботокс признан ядом и запрещён к ввозу и применению;

Как пишут местные издания, в ближайшее время туркменским женщинам могут также запретить выезд за границу, ибо там они могут порочить светлый образ гражданина такой прекрасной страны.