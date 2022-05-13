Ю. Архаров: Повышение медицинской грамотности населения — основа для сохранения здоровья

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров принял участие в работе Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Форум организован в целях повышения медицинской грамотности населения и формирования ответственного отношения к своему здоровью.

В настоящее время современная медицина позволяет лечить многие болезни, при некоторых патологиях стало возможным значительно продлевать жизнь. «Тем не менее, жизнь общества сопровождает рост заболеваемости неинфекционными болезнями, а также инфекционными заболеваниями, что доказала пандемия новой коронавирусной инфекции», — отметил сенатор.

Как следствие, по его словам, увеличивается потребность в медицинских услугах, растет нагрузка на медперсонал, лекарственное и материально-техническое обеспечение. «Отрасль здравоохранения стала требовать больших затрат со стороны государств — это общемировая тенденция. В таких условиях важно стремиться к сохранению здоровья граждан и увеличению количества прожитых здоровых лет, причем не только со стороны государства, но и каждого человека в частности», — отметил законодатель.

Повышение медицинской грамотности населения — основа для сохранения здоровья, профилактики заболеваний и их контроля, да и в целом для увеличения продолжительности жизни, уверен он. «Умение поддержать здоровье и вовремя предпринять меры по лечению — жизненно необходимый навык для каждого человека. Нужно понимать, что низкий уровень медицинской грамотности не просто влияет на состояние каждого из нас, он коррелирует с неудовлетворительными результатами лечения», — пояснил Юрий Архаров.

Сенатор отметил, что в группах населения с большей осведомленностью в вопросах здоровья и ЗОЖ наблюдается экономическое процветание, высокий уровень занятости и образованности, здоровья и благополучия, повышение доходов населения. «Поэтому очень важно обсуждать тему ответственного отношения к здоровью на таких авторитетных дискуссионных площадках, как этот форум», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что форум — крупнейшее ежегодное общественное межотраслевое мероприятие, посвященное вопросам формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан страны.