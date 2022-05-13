Ключевые заявления Сергея Лаврова по действиям Запада:
— Украина в контактах с Россией заявляет, что готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны;
— То, что мы наблюдаем в действиях Запада — я бы назвал «международное оборзение»;
— Назвал невоспитанной и наглой позицию стран Запада, которые требуют другие государства присоединиться к санкциям против России;
— То, что творят в Литве, в том числе с памятниками, не поддается разумному объяснению;
— Россия и её партнёры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей.