Имбирный чай — рецепт лекарства от всех болезней

Благодаря моде на японскую кухню мы узнали о жгучих пряностях. Но особенно по вкусу женщинам пришелся имбирь. В какие только блюда не добавляют эту пряность — с ней готовят даже напитки! И не зря, ведь имбирь — лекарство от тысячи болезней. В древности корень имбиря так ценили, что расплачивались им наравне с золотом.

Имбирь — одна из самых полезных специй. Такого сочетания вкусовых и лекарственных качеств не найти ни в одной другой специи, а даже признанные лекарственные растения порой уступают имбирю пальму первенства.

И сейчас о свойствах корня имбиря не забывают.

Полезные свойства имбиря

Обладает бактерицидными свойствами — столь же сильными, как и чеснок, только без специфического запаха.

Хорош для пищеварения.

Выводит излишки холестерина и препятствует его накоплению.

Снимает спазмы и боли различного происхождения.

Лечит кожные язвы и фурункулы.

Обладает тонизирующим свойством.

Стимулирует кровообращение.

Предупреждает образование тромбов в крови.

Прекрасен для женщин в программе похудения как жиросжигающее средство и также для укрепления общего здоровья .

Прекрасен для мужчин — дает мужскую силу. Используют при лечении импотенции.

Очень хорош для сердца.

Снижает уровень сахара в крови.

Восстанавливает иммунитет.

Избавляет от головных болей.

Снимает ощущение тошноты у беременных женщин, не вызывая побочных эффектов, опасных для развития плода.

Эффективен для профилактике рака.

Эффективен в косметологии.

Это очень кратко я описала полезные свойства имбиря. Сегодня хочется поговорить о том, что он может дать нам, женщинам? Думаю, что в основном, все-таки нам. Не знаю, возможно, я ошибаюсь. Хочу сказать, что не так много мужчин пью чаи с имбирем. В основном, все-таки мы этим балуемся.

Главное, за что имбирь полюбился женскому полу, так это за его помощь в деле похудения. Использовать корень в качестве жиросжигающего средства стали еще в древнем Тибете. Правда, тогда растение применяли не для лечения избыточной массы, а для борьбы с застойными явлениями в организме: ухудшением работы пищеварительного тракта, замедлением кровообращения, пониженным давлением.

В те времена врачеватели полагали, что воздействие имбиря связано с огнем, которым он наделяет организм. Современные врачи в огонь не верят, а потому внимательно изучили приправу. Оказалось, что в ней содержится более 400 различных веществ, среди которых гингерол (родственник капсаицина — вещества, которое придает перцам чили остроту и считается жиросжигателем), бета -каротин, кофеин, куркумин. А еще в имбире есть незаменимые аминокислоты, в том числе треонин, лизин и некоторые другие. И, конечно, он богат минералами и витаминами.

Купить свежий имбирь можно в супермаркетах в отделе фрукты — овощи. Молотый имбирь не может заменить свежего. Вкус и аромат его будет совсем другой. Есть еще сушеный имбирь. Он острее свежего, поэтому рекомендуют его перед употреблением вымачивать.

Советы при покупке имбиря:

Старайтесь покупать гладкий, свежий, не сморщенный внешне, плотный на ощупь корень. Если вы видите прожилки и волокна, перед вами старый имбирь. Лучше покупать более удлиненный корень — в нем больше эфирных масел и микроэлементов. Свежий, приятный запах — вот что говорит в пользу покупки корня имбиря.

Принесли имбирь домой. Что дальше?

Прежде всего, нужно очистить его от кожуры. Просто поскоблите острым ножом. Все самое полезное находится у имбиря прямо под кожицей, поэтому срезайте очень аккуратно, тонко. Если корень имбиря молодой, то его можно просто как молодую картошку скоблить, а не срезать.

Чтобы натереть корень имбиря, пользуйтесь мелкой металлической теркой. Не рекомендуется использовать деревянную посуду. Очень быстро впитает все запахи имбиря. Лучше для этого выделить специальную терку и доску.

Из тертого имбиря можно получить сок, отжав его. Можно такой сок использовать в чистом виде или для заправки в салаты и другие блюда.

Как нарезать имбирь?

Возможно, в рецепте будет указано именно порезать имбирь, а не натереть его на терке. Тогда вам нужна определенная сноровка:

Очистить от кожуры.

Обычным ножом нарежьте корень имбиря тонкими ломтиками одинаковой толщины.

Сложите ломтики друг на друга.

Нарежьте их на полоски, а затем на кубики. Идеал, к которому вы должны стремиться — кубики правильной формы.

Мой личный опыт говорит о том, что про комбайн кухонный в этом случае придется забыть. Только вручную можно порезать. Иначе у вас получится каша с длинными волокнами.

Рецептов чая с имбирем не так и мало. Вот первый рецепт.

Горячий имбирный чай с лимоном. Этот чай согреет, улучшит настроение, взбодрит. Приготовить его легко. 10-20 граммов ломтиков свеженаструганного имбиря залить стаканом кипятка. Добавить туда немного мяты для вкуса, можно мелиссы, немного лимона. Когда немного остынет, добавьте туда меда, чтобы не потерять его целебные свойства. Такой чай взбодрит лучше кофе.

Чай с имбирем для профилактики гриппа и простуды.

Если вы чувствуете, что начинаете заболевать или вы пообщались с заболевшим человеком, приготовьте себе такой имбирный чай. Заварите в пропорции 1:1 корицу и имбирь — этой смеси возьмите половину чайной ложки. Добавьте щепотку черного перца. Дайте настояться примерно 5 минут. После того, как немного остынет, добавьте мед — примерно 1 чайную ложку на стакан. Принимать по 1 стакану каждый 3 часа .

Чай с имбирем для лечения гриппа и простуды.

Это рецепт похож на предыдущий, только немного помягче. Если вы заболели уже, надо себя поддержать.

Нужно взять по 2 грамма имбиря, красного перца и куркумы, отварить все в течение 2 минут в 1 стакане молока. Пить 3 раза в день в теплом виде с медом и маслом.

Тибетский чай с имбирем вместо завтрака и при простуде.

Это рецепт известен в Китае и Индии. Пьют его всей семьей вместо завтрака. Чай очень хорошо помогает при простуде, переохлаждении, при ангине, при любых ОРВИ.

Рецепт такого чая с имбирем:

Для приготовления 1 литра такого чая для всей семьи вам понадобится:

0,5 литра молока

0,5 литра воды

10 шт. кардамона и 10 штук гвоздики (зерна нужно раздавить, размолоть)

1 ст.л. размельченного корня имбиря

0,5 ч.л молотого мускатного ореха

2 ч.л. зеленого чая

1 ст.л. черного чая

Налить воду, поставить на огонь, туда сразу добавить гвоздику, кардамон, зеленый чай, все кипятить 1 минуту. Добавить молоко, черный чай, имбирь, как закипит, добавить мускатный орех. Несколько минут на маленьком огне покипятить. Выключить, настаивать 5 минут. Все процедить. Пить утром натощак без сахара. Не завтракать.