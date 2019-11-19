Имбирь. Польза и вред, полезные свойства и противопоказания

Многие знакомы с имбирем. Он хорошо известен и широко распространён, но при этом остаётся продуктом особенным, с уникальными свойствами и со своей полезной работой для нашего организма. Имбирный корень, чем-то напоминающий оленьи рога, имеет давнюю историю взаимоотношений с человеком. Поговорим сегодня о пользе и вреде имбиря для организма человека.

Это многолетнее растение начали окультуривать на севере Индии. В виде пряности и лечебного снадобья имбирный корень был знаком людям около 3 000 лет назад. Молва об имбире ширилась, и скоро он стал знаком финикийцам, египтянам, а затем грекам и римлянам. Корнем растения уже тогда лечили горло, желудок, использовали как согревающее средство. Имбирь стал популярен в Китае, у арабских народов, в Африке, а в средние века его по достоинству оценили в Европе.

Для моряков корень имбиря был спасением от морской болезни, а на суше его цена была очень высокой. Эту пряность использовали в самых разных блюдах – от мяса до десертов, от овощей до пива. Английские аристократы с удовольствием ели имбирный хлеб. Наши предки тоже использовали имбирь, добавляли в выпечку, квас и т.д.

В азиатском мире имбирь сегодня – одна из популярнейших пряностей. За ним устойчиво закрепилась слава почти универсального природного лекарства от множества болезней.

Корень с тонкой кожурой и неповторимым свежим сладко-острым вкусом выращивают во всём мире – в Западной Африке, Бразилии, Австралии. Такая востребованность растения вполне заслуженная, потому что польза имбиря не менее важна, чем его оригинальный вкус.

Состав имбиря

Цветет имбирь яркими необычными цветами, но основная его ценность – корень. Есть много сортов растения, но мы поговорим о самом распространённом у нас продукте – корнях со светло коричневой кожурой и желтоватым «нутром». Продаётся он в свежем виде, высушенным, в форме порошка. Есть имбирное эфирное масло и такие изыски, как маринованный и засахаренный имбирный корень.

Будучи для нас экзотическим растением, имбирь способен удивить и своим составом, богатым и разнообразным. От природы имбирь получил многое:

Витаминный ряд С, В1, В2, В3, В4 и в небольшом количестве А;

Минеральные элементы железо, фосфор, калий, магний и др.;

Полноценный набор незаменимых аминокислот;

Эфирное масло;

Линолевая, каприловая, олеиновая – ценные жирные кислоты;

Алкалоид капсаицин, дающий обезболивающий и противовоспалительный эффект;

Куркумин, природный краситель с множеством полезных свойств;

Гингерол, соединение, дающее корневищам жгучий вкус и определяющее многие полезные свойства имбиря;

Клетчатка.

Этим составом определяется польза имбиря для организма человека. Уникальность имбирного корня в том, что это не только популярная во всём мире пряность, но и эффективное лекарственное и профилактическое средство.

Полезные свойства корня имбиря

Если говорить о пользе и вреде имбиря, то полезных качеств у него несравненно больше, а противопоказаний совсем немного. Лечебные и укрепляющие здоровье свойства имбирного корня известны человечеству с древних времён. С развитием науки и медицины выявлялись новые полезные действия этого растения.

Медицина о действиях корня имбиря

На сегодня изучены и установлены такие полезные свойства имбиря:

Иммуномодулирующее;

Антиоксидантное;

Противовоспалительное;

Отхаркивающее;

Противовирусное;

Бактерицидное;

Противопаразитное;

Обезболивающее;

Спазмолитическое;

Желчегонное;

Рассасывающее;

Заживляющее;

Потогонное;

Возбуждающее;

Тонизирующее.

В медицине имбирь является и лекарственным средством, и дополнением к терапии. В аптеках его можно встретить в виде таблеток, экстрактов, мазей, в составе сиропов, разных биодобавок, растительных чаёв, как эфирное масло. Также он используется в косметических средствах – кремах, бальзамах и т.д.

Имбирь. Полезные и лечебные свойства

Польза имбиря для организма разнообразна. Говоря о его лечебных характеристиках, обычно имеют в виду несколько направлений. Он укрепляет иммунную систему и даёт жизненную силу, полезен для ЖКТ и пищеварения, борется с воспалениями и простудами, помогает в очистке желчного пузыря, выводит яды и токсичные соединения, понижает холестерин и нормализует давление, помогает при кожных болезнях. С недавних пор имбирь стали использовать как средство профилактики рака.

В чём-то имбирный корень силён сам, в чём-то работает в комплексном лечении, иногда усиливает эффект других препаратов и натуральных средств, иногда используется для профилактики.

Польза имбиря для организма человека

Главная особенность имбиря-его стимулирующие функции. Он стимулирует и разогревает все в нашем организме. Чем полезен имбирь? Поговорим об этом более подробно.

Для нашего иммунитета

Употребление имбиря – хороший способ усилить иммунитет. Имбирь тонизирует, стимулирует, питает организм. Он обеззараживает, борется с бактериями и снимает воспаление. Имбирный корень понижает жар и имеет согревающие свойства. Оказывает потогонный и отхаркивающий эффект.

Для сердца и сосудов

Имбирь полезен для сердца и сосудов. Он расширяет сосуды и устраняет атеросклеротические бляшки. Он нормализует давление и препятствует возникновению тромбов. Усиливает работу сердца и кровообращение в организме.

Для желудочно-кишечного тракта

Применяют имбирь для улучшения пищеварения и аппетита, при желудочных расстройствах и болях, при кишечных коликах, при спазмах и обезвоживании. Кожура корня имбиря способствует слюноотделению, а в слюне растёт концентрация пищеварительного фермента. Имбирь эффективен при отравлениях (яды животного происхождения, ядовитые грибы), имеет лёгкий слабительный эффект. Он усиливает обмен веществ и используется при избыточном весе. Это хорошее средство против разных паразитов.

Другие плюсы для нашего организма

Имбирный сок уменьшает содержание глюкозы в крови. Кожура корня нормализует функцию щитовидной железы. Имбирь способствует очищению печени. Он очищает организм во время различных воспалений.

Корень имбиря помогает при болезнях и травмах суставов, при болях в мышцах. Имбирь справляется с самыми разными спазмами. Его используют при зубной и головной боли.

Имбирь существенно снижает риск появления онкозаболеваний. Он заживляет раны и лечит болезни кожи, его используют в косметологии. Имбирь помогает лечить некоторые глазные болезни. Его применяют и при аллергии.

Имбирный корень позволяет повысить тонус матки и улучшить работу предстательной железы. Это афродизиак, повышающий потенцию. Имбирь улучшает память и помогает при умственном и физическом утомлении.

Предлагаю посмотреть видеоматериал о пользе и вреде имбиря, его полезных свойствах. И здесь же даются прекрасные рецепты для здоровья с имбирем: и для суставов, и для снижения холестерина, при бронхитах и многих других проблемах.

Какие болезни лечит имбирь

В разной мере имбирь лечит или используется для профилактики таких болезней:

Варикозное расширение вен, атеросклероз;

Расстройство желудка, дизентерия, несварение, гастрит, кишечные и желчные колики, болезни печени;

Грипп, ОРВИ, простуда, ангина, ЛОР-заболевания, бронхиальная астма;

Мышечные и суставные боли, ревматизм, артрит, артроз, радикулит;

Рак кишечника, яичников, поджелудочной и др.;

Зубная боль, стоматит;

Катаракта;

Сахарный диабет;

Хронический пиелонефрит, цистит;

Болезни кожи, язвы, фурункулы, облысение, перхоть;

Болезненные менструации, бесплодие, фригидность;

Токсикоз в период беременности.

Имбирь в косметологии

Польза имбиря успешно используется в косметологии. Это природный антиоксидант и антисептик, согревающий и усиливающий кровообращение. Он тонизирует и разглаживает кожу, придаёт ей упругость. Помогает убирать морщины и пигментацию. Имбирь подходит для жирной, комбинированной кожи, используется при проблемах с волосами. Он входит в состав кремов, бальзамов, масок, лосьонов.

Применение и использование корня имбиря

Имбирный корень – универсальное средство. Его можно использовать в свежем и высушенном виде, как порошок. Его маринуют, готовят настои, отвары, цукаты, чай. Имбирный чай – простое и эффективное средство, приятное на вкус и полезное для здоровья. Такой напиток можно делать с лимоном и мёдом. О его целебных свойствах можно прочитать в статье Чай с имбирем – лекарство от всех болезней

Можно купить имбирь в виде аптечных средств или добавлять в пищу как пряность (в виде порошка). Он всегда будет помогать очищать организм и усиливать иммунитет.

Эффективно используют эфирное масло имбиря. Оно применяется наружно при мигрени, нормализует работу ЦНС, излечивает насморк. С этим маслом делают ингаляции, компрессы, растирания, с ним делают массаж и добавляют в ванны. Также оно используется в ароматерапии.

Хранить имбирный корень нужно плотно упакованным и в холодильнике. Есть рецепты хранения в виде водочной настойки. Измельчённые корневища можно залить белым вином и держать в холоде. Но проще всего просушенный измельчённый имбирь положить в герметичную посуду и в холодильник. Так на протяжении месяца сохранятся его полезные свойства и вкус.

Какой имбирь полезнее для здоровья?

Что нам предпочесть? Какой имбирь полезнее? Свежий, молотый, маринованный? У сухого молотого имбиря в порошке совсем другой аромат и более острый вкус. Чаще всего его применяют в кулинарии, а также для лечения воспалительных процессов, при артритах.

Маринованный имбирь стал привычной пищей в ресторанах, где подают блюда из сырой рыбы и мяса. Он полезен мужчинам, проявляет противоглистные и антимикробные свойства.

И на пьедестале почета стоит свежий имбирь.

Вред имбиря и противопоказания

Польза и вред имбиря зависят от конкретного человека и от употребления продукта. Вред может нанести чрезмерное употребление корня имбиря. Тогда возможны тошнота и изжога. Поэтому лучше начинать с небольшого количества.

Для имбиря есть и свои противопоказания:

Прежде всего, индивидуальная непереносимость. Сказываться она может в виде аллергии и здесь нужна консультация специалиста.

Язва желудка,

Язвенный колит,

Цирроз печени,

Сильная лихорадка.

Не рекомендуется употреблять имбирь при сердечных болезнях, так как повышает давление. Это особенно касается пожилых людей.

Имбирь при беременности, кормлении грудью и детям

Можно ли употреблять имбирь при беременности и кормлении грудью? У беременных женщин имбирь снимает проявления токсикоза. Но корень не следует употреблять на поздних сроках. Также он противопоказан при кормлении грудью.

Можно ли употреблять имбирь детям? Не следует давать имбирь детям до 3 (а некоторые специалисты говорят – до 7) лет.

Во всех остальных случаях польза имбиря очевидна. Это многогранная забота природы о нашем здоровье, укрепление нашей защиты, заслон от сезонных простуд и вирусов, средство от разных недугов.

Имбирь – ароматная пряность, обогащающая наш стол, дарящая свой особенный вкус и в то же время почти универсальное натуральное лекарство. Корню имбиря не одна тысяча лет и известен он по всему миру. Похвастаться этим может далеко не всякий продукт.