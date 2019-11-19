Каждый четвертый заемщик в России — банкрот

В России около 40 млн граждан имеют займы в банках, многие оформили на себя сразу несколько кредитных продуктов. Каждый четвертый заемщик имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Таких заемщиков насчитывается уже 10 млн, сообщается в исследовании организации, которое приводят «Известия».Число дефолтных заемщиков растет, отмечают в НАПКА. Так, за период с января по сентябрь 2019 года оно увеличилось на 4%. В 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем, уверены авторы исследования. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, перечисляет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

При появлении финансовых сложностей заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10-30%, лишь после этого они допуская пропуск платежей по кредиту, выяснили в НАПКА. По данным организации, в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Формируется тренд, который говорит об устойчивом росте уровня просрочек по вновь выдаваемым необеспеченным кредитам, констатирует зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин. Это происходит потому, что в 2017-м и 2018-м наблюдалось увеличение объемов выдачи займов на 25-30% в год, которое не подкреплялось ростом располагаемых доходов населения, поясняет он.

Доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов — то есть суды, приставы и коллекторы будут настолько загружены работой, что эффект от их деятельности окажется несопоставимым с ее результатами, предупреждает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В этом случае даже те, кто аккуратно платит по своим обязательствам, могут прекратить это делать, считает он.

К осени 2019 года россияне побили исторический рекорд закредитованности, установленный в начале 2014 года, следует из оценок ЦБ. За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2019-го банки выдали физлицам 6,3 трлн рублей новых займов — то есть сумму, эквивалентную 5,8% российского ВВП.

Общий долг достиг 17,104 трлн рублей, и на начало октября ежемесячные платежи по его погашению и обслуживанию съедали 10,6% денежных доходов граждан. Это выше предыдущего пика (10,4%), который был зафиксирован в начале 2014 года — за месяц до присоединения Крыма, введения санкций и обвала цен на нефть, отправившего экономику в рецессию.