Чем полоскать горло при беременности. Безопасные рецепты

Беременность – особое и очень ответственное время в жизни женщины. Ведь от ее действий зависит здоровье не только ее самой, но и будущего малыша. А, значит, в вопросах здоровья для женщины в этом прекрасном положении не может быть мелочей. Кроме того, с наступлением беременности иммунитет будущей мамы может резко снизиться, а ряд медицинских препаратов в состоянии нанести большой вред малышу.

Зачастую беременные женщины очень осторожно относятся к различным лечебным процедурам и медикаментам. Это относится и к больному горлу. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно и чем полоскать горло при беременности.

Почему у беременной женщины болит горло?

В большинстве случаев боль в горле выступает симптомом инфекционных и простудных заболеваний: ангины, ларингита, фарингита. Фарингит — воспаление глотки, вызываемое чаще всего вирусами. При этом заболевании горло красное, при глотании чувствуется боль, скапливается слизь в горле. Ларингитом называется воспаление гортани. Из-за воздействия на голосовые связки меняется голос, а порой и вообще пропадает.

Порой горло может болеть из-за механического повреждения слизистой гортани горячей ли твердой пищей. В данном случае боль быстро пройдет сама, и лечить ее не надо. Какой же найти выход, что делать при болях в горле во время беременности?

Первое, что должна сделать будущая мама при ощущениях боли в горле – обратиться к врачу. Особенно это правило касается случаев с повышенной температурой. Самолечение может стоить дорого и маме,и будущему малышу, поэтому обратитесь за консультацией к лору! Осмотрев Вас, врач поможет выбрать грамотное и щадящее лечение.

В случае отсутствия возможности посетить врача, необходимо при первых же симптомах боли в горле проводить полоскание. Для будущего малыша они вреда не принесут, а вот маме могут существенно облегчить состояние.

Чем можно полоскать горло при беременности? Безопасные полоскания

Полоскание горла фурацилином при беременности

Фурацилин считается одним из самых безопасных при беременности препаратов. Он убивает микробы, становится своеобразным барьером для размножения бактерий. Такое действие похоже на лечение антибиотиками, вот только причиняет организму мамы и малыша значительно меньший вред.

Основная мера предосторожности, которую необходимо соблюдать в полосканиях фурацилином – избегать проглатывания раствора и не злоупотреблять чересчур длительным употреблением.

Приготовление раствора: возьмите 5 таблеток фурацилина, измельчите их и залейте кипяченой водой (приблизительно 1 литр).

Таким раствором необходимо полоскать горло 2-3 дня по 3 раза в сутки.

Внимание! Если после полосканий боли в горле остаются, обратитесь к врачу!

Хлорофиллипт при беременности

Хлорофиллипт давно зарекомендовал себя как прекрасное средство для лечения заболеваний горла и дыхательной системы. Препарат прекрасно справляется с микробами, в частности, с болезнетворными стафилококками. При этом, в отличие от антибиотиков, он не наносит вреда маме и будущему малышу.

Приготовление раствора: необходимо взять 1%-й спиртовой раствор хлорофиллипта и развести его водой приблизительно 1 к 10.

Полоскать горло следует 3 или 4 раза в день.

Также можно смазывать миндалины 2%-м масляным растворомхлорофиллипта. Он смягчает воспаленные поверхности и проникает глубже в ткани, а значит, и дольше оказывает лечебное действие.

Полоскание горла солью при беременности

Очень простой, но эффективный рецепт полосканий, подходящий для будущих мамочек, — полоскание с солью. Лучше использовать морскую или пищевую йодированную, но подойдет и обычная поваренная.

Приготовление раствора: В стакане теплой (не горячей!) воды растворите 1 чайную ложку соли. Хорошо добавить сюда же пару капель йода.

Такое полоскание обеззараживает горло, снимает отек и заживляет слизистую горла.

Длительность полоскания горла – 3-5 минут. После полоскания в течение хотя бы получаса лучше воздержаться от еды и питья, чтобы соль дольше могла «работать» с микробами.

Полоскание горла содой при беременности

Сода не принесет вреда ни маме, ни будущей крохе. Но принесет заметное облегчение больному горлу.

Приготовление раствора: В 250 г теплой воды растворите 1,5-2 чайных ложки соды.

Полоскать горло содой следует около 4-5 раз день.

Полоскание содой с солью при беременности

Можно также совместить полезные свойства соды и соли в одном стакане.

Приготовление раствора: растворите в стакане теплой воды по 1 чайной ложке соды и соли.

Полоскание горла отваром календулы при беременности

Полезно при болях в горле также полоскать горло отваром цветков календулы.

Приготовление отвара: 1 столовую ложку цветков календулы залить стаканом кипятка. Настаивать отвар около часа, потом процедить. Прежде чем полоскать горло, отвар необходимо слегка подогреть.

Полоскание горла ромашкой аптечной при беременности

Эта полезная травка всегда должна быть в домашней аптечке.

Приготовление отвара: 1 столовую ложку цветов ромашки необходимо залить стаканом кипятка. Настаивать отвар в течение получаса, затем процедить.

При беременности полоскать горло ромашкой можно около 4-5 раз в день. Можно также пить чай с ромашкой, добавляя в него лимон и мед.

Полоскание медово-луковым раствором

Приготовление раствора: на один стакан воды надо взять столовую ложку лукового сока и столовую ложку меда. Тщательно перемешать, и полоскать больное горло.

Полоскание горла шалфеем при беременности

Данная травка считается безопасной для полоскания горла при беременности.

Приготовление настоя: Необходимо залить 2 столовых ложки шалфея стаканом воды. Настоять около часа, потом процедить. Перед полосканием немного подогревать.

Полоскание раствором настойки прополиса

Приготовление раствора: на один стакан воды необходимо взять 5 капель настойки прополиса. Для смягчения можно добавить немного меда. Все тщательно перемешать, и полоскать.

Мирамистин при беременности для горла

Для полоскания горла при беременности используют также мирамистин. Его можно купить в аптеке. Стоит он недорого.

Приготовление полоскания: Для одной порции берется 1столовая ложка мирамистина. Полоскать горло следует около 4 раз в сутки. Можно также использовать лекарство в форме спрея, орошая больное горло 3 нажатиями на распылитель, в сутки 3-4 раза.

Многие специалисты рекомендуют беременным женщинам использовать разные полоскания для горла в течение дня. Например, с утра полоскать горло раствором соли, в обеденное время — мирамистином, а ближе к вечеру — раствором фурацилина. Очень важно прислушиваться к своему организму, используя то или иное средство для полоскания, и избегать дискомфорта и непринятия.

Правила лечения боли в горле при беременности

Есть общие рекомендации по лечению боли в горле для беременных мамочек: