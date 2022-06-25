Черниговский глава СБУ сам сжёг здание СБУ

25 февраля все украинские СМИ рассказывали, как «два вражеских снаряда» попали в здание СБУ в Чернигове, в результате чего оно сгорело. Сегодня Politico со ссылкой на «высокопоставленного украинского чиновника» сообщило, что Черниговский глава СБУ сам сжёг это здание «безо всякой причины», просто потому что не успевал эвакуировать секретные документы оттуда. Вот такие «вражеские снаряды»… вот такая очередная «зрада»…
- Теги
- Чернигов
Предыдущая статьяТехника ВСУ в Золотом
Ещё похожие новости
Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов
Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии. Об этом сообщает не "российская пропаганда", а журналисты France 2, побывавшие в городе...
Техника ВСУ в Золотом
https://youtu.be/EcOOOvvyGI8 Украинский танк, выведенный из строя, свидетельствует о точной работе артиллерии защитников Донбасса. Технику ВСУ, подбитую в Золотом, показал корреспондент "Известий" Денис Кулага. С этой территории...
Лисичанск-Северодонецк — замыкание котла все ближе
Для начала Горское-Золотое. МО РФ официально опровергло информацию о полной зачистке котла. На сейчас уже взято в плен до 800 человек и этот «процесс»...
Агония ВСУ под Лисичанском — бегство под огнем
Ситуация под Лисичанском развивается стремительно, как и положено во время агонии. Золотое полностью очищено от противника, Горское почти полностью. Судя по всему войска отсюда по...