Горячие точки

Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов

Автор:
Лисичанск

Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии.

Об этом сообщает не «российская пропаганда», а журналисты France 2, побывавшие в городе и поговорившие с людьми.

Жители отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения, говорится в репортаже.

«Русских ожидают как освободителей», — резюмируют французские журналисты.

Все таки есть еще на западе свободные СМИ и честные журналисты.

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