Техника ВСУ в Золотом









Украинский танк, выведенный из строя, свидетельствует о точной работе артиллерии защитников Донбасса. Технику ВСУ, подбитую в Золотом, показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

С этой территории украинские военные обстреливали мирные города ЛНР. Как отметил журналист, применялся традиционный для ВСУ метод ведения боя: позиции оборудованы в жилых районах.

Также Кулага побывал на одном из складов вооружения и провизии, который перешел под контроль ЛНР. В распоряжении Народной милиции республики оказались многочисленные ящики с боеприпасами и термобельем, ПТУРы и NLAW.