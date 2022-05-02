Главное из утреннего брифинга Минобороны России о спецоперации на Украине на 2 мая 2022 г.:
— высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 38 военных объектов Украины.
Среди них:
четыре пункта управления;
30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Первомайского и Ильичёвки;
уничтожены ЗРК «Оса АКМ» и батарея РСЗО в районе Архангеловки;
— ВКС России поразили 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
также поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Червоного Запорожской области;
уничтожены до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники;
— ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях;
— артиллерийскими подразделениями поражено 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии;
уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ;
— российские ПВО за сутки уничтожили десять украинских БПЛА в районах населённых пунктов Весёлое, Борщёво и Балаклея Харьковской области, Киселёвка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково в ДНР, а также в районе Луганска;
в районе Петровского в ЛНР сбито две ракеты «Точка-У»;
в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч»;
— в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29.