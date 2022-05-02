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Брифинга Минобороны России о спецоперации на Украине на 2 мая 2022 г.

Автор:
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков

Главное из утреннего брифинга Минобороны России о спецоперации на Украине на 2 мая 2022 г.:

— высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 38 военных объектов Украины.
Среди них:

четыре пункта управления;

30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Первомайского и Ильичёвки;

уничтожены ЗРК «Оса АКМ» и батарея РСЗО в районе Архангеловки;

— ВКС России поразили 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

также поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Червоного Запорожской области;

уничтожены до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники;

— ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях;

— артиллерийскими подразделениями поражено 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии;

уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ;

— российские ПВО за сутки уничтожили десять украинских БПЛА в районах населённых пунктов Весёлое, Борщёво и Балаклея Харьковской области, Киселёвка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково в ДНР, а также в районе Луганска;

в районе Петровского в ЛНР сбито две ракеты «Точка-У»;

в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч»;

— в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29.

СтраныРоссия Украина
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