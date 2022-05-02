В Москве почтили память жертв украинских нацистов, убитых в Одессе 2 мая 2014 года









2 мая 2022 г. В Москве прошло ежегодное шествие в память о жертвах украинских нацистов, убитых в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Жители Москвы пришли на акцию с цветами и портретами, чтобы почтить память погибших. В тот день только по официальным данным погибло 48 человек (неофициальные данные на порядок выше) — их жестоко убили за их пророссийские взгляды и выступление против майдана. Убивали в основном приехавшие с Западной Украины нацисты, а также местные футбольные фанаты.

Стоит отметить, что сегодня напротив здания посольства Украины в Москве американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица дала концерт в память о жертвах.

О событиях в Доме профсоюзов, когда украинские нацисты заживо сожгли в нем мирных протестующих против государственного переворота на киевском майдане зимой 2013–2014 годов, напомнили 2 мая в министерстве иностранных дел России. «По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. 48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожжённого националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что за трагическими событиями в Доме профсоюзов в Одессе весь мир наблюдал практически в прямом эфире и вопросов о том, что произошло не было, однако «цивилизованные» страны Запад в этом случае нецивилизованно промолчали.