Потери ВСУ на 2 мая 2022 года

Потери украинской стороны в результате специальной военной операции ВС РФ на 2 мая 2022 года

▪️За сутки ВСУ потеряли 471 человека убитыми, ранеными и пленными. Суммарные потери убитыми, ранеными и пленными в ВСУ, НГУ и ГПС свыше 49 тысяч человек.

▪️Потеряно 5 танков, 26 единиц бронетехники, 9 орудий полевой артиллерии и миномёта, 3 РСЗО, 1 ЗРК большой и средней дальности, 1 РЛС, 35 единиц автомобильной и специальной техники и 8 БЛА.

Все данные являются прогнозируемыми: украинская сторона во внутренних докладах не располагает точным числом потерь по каждой категории. Поэтому во внутренних сводках тенденция всегда идёт к занижению реального числа потерь.