Бандеровцам не дают покоя даже цветы Жукову в Одессе

Сразу после варварского демонтажа барельефа Жукова, устроенного фашистами в Одессе. Там же, в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87 состоялась мирная акция людей «Реквием по Жукову».

Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа Жукова — который при полном попустительстве местных властей осуществили как местные бандеровцы и прочие нелюди как приезжие, так и местные подельники. Всё из того же контингента нелюдей, убивавших людей в Доме профсоюзов.

Акция проходила спокойно, хотя на неё пришёл проживающий в Одессе активист Евромайдана из Кировограда Демьян Ганул. Спустя час после начала акции, дождавшись пока все её участники разойдутся, Ганул и компания разбросали все принесённые одесситами цветы и лампадки, а плакат с фотографией Жукова сожгли.