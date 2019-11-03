Происшествия

Мария Захарова: Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей…

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу назвала «зверьем» тех, кто осквернил мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе (в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87) после сноса памятного знака полководцу.

«В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей… Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Все смешалось в националистическом угаре», — подчеркнула представитель МИД.

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