Почему русская Одесса сдалась украинским националистам

Один из самых пророссийских городов Украины вновь оказался в центре внимания СМИ. Причиной этому стал снесенный в Одессе барельеф маршала Георгия Жукова. При этом в соцсетях одесситов подвергли критике за недостаточно активную акцию протеста. Что происходит с русским сопротивлением в старом русском городе на Украине?

В четверг украинские праворадикалы из организации «Национальное сопротивление» демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского Приморского военкомата, пообещав на его место установить мемориальную доску украинским карателям.

Спустя сутки на акт вандализма отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав снос барельефа «плевком в лицо» горожан. Он также раскритиковал минобороны Украины, которое не стало возражать против уничтожения барельефа. Причем снесшие памятник радикалы ссылались на «разрешение квартирно-эксплуатационного отдела минобороны» и закон о декоммунизации.

Но горожане с поведением радикалов мириться не стали, так как Жуков имеет для Одессы особое значение. Напомним, что летом 1946 года Жуков был назначен командующим Одесским военным округом, где в послевоенное время начался разгул преступности. Оценив ситуацию в городе, маршал Победы потребовал очистить Одессу от криминала в кратчайшие сроки.

Широкую известность получила операция по борьбе с преступностью под названием «Маскарад», в ходе которой на улицах Одессы ночью стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении модно одетых спутниц. Налетчики нападали на этих прохожих, не зная, что на самом деле это переодетые в штатское офицеры, получившие указание стрелять на поражение. При этом в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу. В результате преступность в Одессе сократилась до довоенного уровня, а осенью 1947 года в городе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.

Помня об этом, жители города в силу своих возможностей провели акцию протеста под названием «Реквием по Жукову». По данным одесской полиции, субботняя акция прошла спокойно, но как только участники мероприятия разошлись — праворадикалы варварски разбросали все принесенные одесситами цветы и лампадки.

Это вызвало бурную реакцию как на Украине, так и в России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» неонацистов, осквернивших мемориал маршалу. По ее словам, акция протеста привела «продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы». «Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей… Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: „Это Украина. Нам не нужно героев советских“, — обратила внимание дипломат.

И это говорится в стране, где герои, ученые, общественные деятели Российской империи и Советского Союза, от Сергея Королева до Владимира Вернадского, называются выдающимися сынами Украины, а вклад Советской Украины в создание ООН является примером особой гордости Киева. Все смешалось в националистическом угаре», — подчеркнула спикер МИД России.

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале призвал одесситов к сопротивлению. «Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукова. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно?» — задался вопросом депутат.

«Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте *** один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку — всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают», — полагает парламентарий.

Российский военный корреспондент Александр Коц также сокрушался по поводу того, что, кроме одной женщины, никто не смог возразить праворадикалам. «Ну вот и бесславный конец акции протеста против сноса барельефа Жукова в Одессе. Пришли нацики, раскидали все цветы и лампадки, собрали в кучу и подожгли. И только одна женщина имела смелость им хоть что-то возразить. Грустно…» — написал в своем Telegram-канале Коц.

В то же время экс-депутат Одесского горсовета, журналист и политтехнолог Игорь Димитриев заявил, что подобные высказывания ему напоминают «обвинения в стиле „не так восстали“, которые звучали в адрес одесситов в 2014-2015 годах».

«Но я ни разу не слышал подобных упреков со стороны тех, кто воюет в рядах ополчения Донбасса или в Сирии. Причем Одесса является одним из главных поставщиков военных кадров в ЛДНР. По некоторым данным, в рядах ополчения сражаются порядка четырех тысяч одесситов. Это третья по численности группа после, собственно, жителей Донецка и Луганска», — сказал Димитриев газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что у Одессы действительно был огромный мобилизационный ресурс. Но после того, как в мае 2014 года пророссийские протесты были кроваво подавлены, многим представителям гражданского сопротивления пришлось покинуть город.

«Тысячи людей выехали в Донбасс. Немало земляков я встречал и в Сирии. Еще сотни людей разбросаны по тюрьмам Украины. Это такого уровня бойцы и смельчаки, которые совсем неровня журналистам, пишущим в соцсетях разные гадости», — отметил Димитриев.

По его словам, «Одесса в 2014 году восстала более, чем кто бы то ни было». «Даже более, чем Крым и Севастополь. Но Одесса никогда не входила в стратегические планы российского руководства и не имела с РФ общей границы. То есть город оставался лишь в новостях федеральных каналов и наблюдал демотивирующий пример Донбасса, где гибнут дети и бесконечно длятся Минские соглашения», — продолжил собеседник.

«А после 2 мая и пожара в Доме профсоюзов одесситы поняли, что у них нет никаких шансов и никаких надежд.

Например, снос барельефа Жукова осуществляла криминальная группировка Сергея Ходияка, который лично участвовал в массовых убийствах 2 мая. Однако его демонстративно избавили от уголовной ответственности, дабы подавить волю к любому сопротивлению», — подчеркнул политтехнолог.

О том, что к Ходияку нет никаких претензий со стороны государства, напомнил и одесский историк Александр Васильев. «За попытку организации покушения на него сидит в тюрьме Денис Шатунов, который в шоковом состоянии после гибели друга попал в грамотно расставленную ловушку СБУ. Дениса уже несколько раз украинская сторона исключала из списков на обмен, якобы он не политический заключенный, а уголовник», — написал Васильев на своей странице в Facebook, добавив, что семья Шатунова теперь находится в бедственном положении.

Таким образом, пять лет активной работы СБУ и МВД дали результат: пророссийски настроенные люди понимают, что смысла в массовых протестах нет. Это вынуждает их уходить либо во внутреннюю миграцию, либо во внешнюю, стараясь выехать к родственникам в США, Европу, Израиль и Россию.

«Потому здесь одесситов не критиковать нужно, а посочувствовать им. А садиться в тюрьму и несколько лет ждать обмена, чтобы кто-то из блогеров или политиков потешил свое медийное самолюбие — не надо. Безусловно, Жуков выдающийся полководец и знаковая личность для Одессы. Но я думаю, что барельеф мы всегда сможем восстановить, а вот оставшихся людей надо ценить и беречь», — резюмировал Димитриев.