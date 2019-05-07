Зеркало Вулкан — гарантия игры в любой момент

Большинство игроков онлайн игр хоть раз сталкивались с таким понятием как зеркало. Но что это такое и как им пользоваться, рассмотрим в статье.

Что такое зеркало?

Зеркалом называют зеркальный сайт, отражающий возможности основного сайта, но доступный по другому адресу. То есть блокировка вашим провайдером официального сайта клуба, не помешает вам использовать зеркало казино Вулкан, и сыграть под собственным аккаунтом в любимый автомат.

Другими словами, зеркало сайта, это его полная копия. Официальное Вулкан зеркало полностью повторяет процедуру регистрации и авторизации в системе и полностью синхронизирована с ней. Это значит, что любое достижение или провал в игре полностью отразится на вашем аккаунте также, как если бы вы играли на официальном сайте Вулкан, а не на зеркале сайта.

На сайте-зеркале можно также пополнить свой счет или заполнить заявку на вывод средств, решить какие-либо вопросы с администрацией или внести новые настройки в своем личном кабинете.

Во что можно играть на зеркале Вулкан

Ассортимент слотов огромен! Здесь доступны заслужившие имя аппараты, такие как:

Bananas Go Bahamas;

Fruit Cocktail;

Book Of Ra;

Garage.

Причем слоты регулярно обновляются, среди новинок можно выделить:

Rich Reels;

Wild At Heart;

Stein Haus.

А также карточные и настольные игры.

Все слоты онлайн казино Вулкан, включая официальное зеркало, работают в строгом соответствии с лицензией выпустивших их организаций. Это значит, что алгоритм действий каждого слота уникален, и при должном подходе шанс выиграть есть у каждого игрока.

Преимущества зеркала казино Вулкан

Использование для соединения с казино зеркальных сайтов сильно упрощает жизнь всем игрокам. Для соединения достаточно просто выйти на ресурс клуба в интернете, который сам перенаправит игрока на подобранное зеркало.

Альтернативой может выступить использование VPN анонимайзеров — программ шифрующих адрес пользователя и скрывающих страну происхождения. Но этот путь потребует не только скачивания специальных программ, но и их настройки, а значит и знаний в этой области.

Зеркала же доступны на всех популярных поисковых системах, настраиваются автоматически и сразу готовы к работе, а вы готовы к игре.