Законодатели ведут мониторинг детского отдыха

Законодатели ведут мониторинг подготовки регионов к организации детского отдыха

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы И. Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей РФ

В Санкт-Петербурге под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Основной темой обсуждения стала модернизация объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.

На заседании было отмечено, что законодатели ведут постоянный мониторинг подготовки регионов к организации детского отдыха.

Андрей Яцкин напомнил, что в качестве загородных стационарных работают только около 5,5 процентов летних лагерей разной формы собственности. При этом он отметил несоответствие инфраструктуры многих детских лагерей современным требованиям, ее изношенность. «В ремонте и реконструкции нуждаются более двух тысяч организаций. Наблюдаем острый дефицит новых мест отдыха», — сказал первый вице-спикер СФ.

По поручению Президента РФ, подчеркнул Андрей Яцкин, формируется федеральная программа, направленная на восстановление и строительство до 2030 года в российских регионах объектов отдыха детей и их оздоровления. «Наша задача – обеспечить выполнение этой программы и ее реализацию в максимально короткие сроки».

Первый вице-спикер СФ обратил внимание на необходимость скорейшего рассмотрения внесенного сенаторами законопроекта о недопущении перепрофилирования объектов детского отдыха и изменения целевого назначения земельных участков, на которых они расположены.

Касаясь оздоровительной кампании 2022 года, Андрей Яцкин отметил, что она характеризуется снятием жестких санитарных ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. «По уточнённым Правительством России данным, в кампании примут участие 38,7 тысяч организаций всех типов отдыха и оздоровления детей. Это практически столько же, сколько и в минувшем году. Показатели числа отдохнувших в них школьников будут незначительно отличаться от прошлогодних», — сказал первый заместитель Председателя СФ.

Среди важных мер поддержки сенатор назвал программу детского туристического кешбэка, а также возможность школьникам из Арктической зоны бесплатно отдыхать на лучших курортах России.

Также Андрей Яцкин предложил продолжить работу по возобновлению практики субсидирования из федерального бюджета региональных полномочий по проведению оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ирина Яровая отметила, что в текущем году смогут отдохнуть пять миллионов детей. «Пятьсот тысяч из них — за пределами своего региона, двести пятьдесят тысяч — на Черном и Азовском морях», — сказала Ирина Яровая.

Депутат также поддержала инициативу Правительства РФ о подключении практически всех лагерей отдыха к программе «детского кэшбэка».

Ирина Яровая коснулась темы безопасности детского отдыха, в том числе качества питания детей, вопросов их воспитания и образования в период летней кампании, а также модернизации инфраструктуры детских оздоровительных учреждений.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко почеркнула, что для обеспечения доступности детского отдыха важно устранять, в частности, транспортные проблемы. «Чтобы предотвратить логистические трудности при перевозке детей, необходимо сокращать расстояние до организаций отдыха и оздоровления, увеличивая их количество в регионах России, причем не только Южной, но и Центральной полосы».

Сенатор предложила на первом этапе реализации федеральной программы обеспечить создание быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов. «Тогда уже следующим летом в регионах будут открыты дополнительные объекты для отдыха и оздоровления», — сказала Инна Святенко.

В ходе заседания Президиума Совета законодателей выступили Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители палат Федерального Собрания и законодательных собраний ряда регионов.

По итогам заседания заместитель Председателя СФ Галина Карелова отметила, что благодаря сильному составу участников удалось определить конкретные инструменты и механизмы для реализации поручений Президента РФ. Она напомнила, что в повестке Совета законодателей России – разработанные сенаторами предложения по развитию инфраструктуры детского отдыха.