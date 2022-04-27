Для Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич был как отец

К сороковинам

Христос Воскресе!

Вот и наступил сороковой день со дня, когда Леонид Донатович покинул нас, день, когда душа переходит в обители небесные. Покинул нас, но встретился с душами Братьев-Хоругвеносцев: Виктором Дмитриевичем, Юрием Николаевичем, Юрием Петровичем, Андреем, Юрой Ржаницыным, отцом Олегом Строевым, своими сербскими сродниками и многими настоящими русскими, православными людьми, с которыми он прошёл свой нелёгкий земной путь, полный трудов и борьбы за Россию, за Русский Народ, за светлую память Царственных Мучеников и всех наших Русских Царей.

Для нас, Хоругвеносцев, он был как отец. Мы его звали — Донатыч. Почти тридцать лет мы шли вместе, начиная от поклонного Креста у взорванного храма Христа Спасителя.

Он всегда мог внимательно выслушать, дать совет, обнадёжить, подбодрить, даже тогда, когда сам не очень хорошо себя чувствовал.

Самым главным Делом его жизни, о чем он думал до последних своих дней, был Союз Православных Хоругвеносцев и Крестные ходы по Святой Руси. Вот только одна цифра, которая говорит о масштабах нашей деятельности: с 1995 по 2018 год было проведено 575 мероприятий – Крестных ходов, народных стояний, патриотических вечеров и прочих деяний. Мало какая организация в России имеет такую статистику.

Вот только некоторые из Крестных ходов, в которых Союз принимал участие: в Дивееве на 100-летие прославления преподобного Серафима Саровского; в Екатеринбурге, в день убиения святых Царственных Мучеников, на Ганину Яму; в Курске на 250-летие со дня рождения преподобного Серафима Саровского; на Куликовом поле в память 625-летия Куликовской битвы; в Санаксарском монастыре на прославление преподобного Федора Ушакова; на Бородинском поле.

Пока это было возможно, мы организовывали и участвовали в Крестных ходах в Москве: ежегодно на Державную икону Божией Матери, день рождения Царя-Мученика Николая II, день убиения Царственных Мучеников. Также проводили Крестные ходы в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Муроме, Владимире, Сергиевом Посаде, Пскове, Ярославле, Звенигороде, Угличе, Суздале, Кимрах, Калязине, Ростове Великом, Иркутске, Изборске, Костроме, Мценске, Донецке, Луганске, Дебальцево, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Локте, Орле, Александрове, в Берлюковском монастыре.

Были в нашей истории длительные и дальние поездки и Крестные ходы по Тульской земле, Харьков – Чугуев, Смоленск – Белоруссия – Почаев – Киев – Полтава – Луганск, на открытие Святогорской Лавры с иконой Царственных Мучеников.

Дважды Хоругвеносцы во главе с Леонидом Донатовичем совершали паломничество и Крестные ходы по Сербии и Черногории. Союз Православных Хоругвеносцев участвовал во всех Русских маршах в Москве, шествиях 9 Мая и памяти событий 1993 года. Каждый год Хоругвеносцы обязательно ездят в день рождения и убиения на могилу воина-мученика Евгения Родионова в Сатино-Русское.

Леонид Донатович организовывал и проводил народные стояния в Москве, у посольства Америки, в защиту Сербии во время бомбардировок Белграда, а также против приезда певицы-кощунницы «Мадонны», против парадов содомитов. Мы участвовали в стоянии в Останкине против показа кощунственных фильмов и во многих других общественно значимых событиях.

У Донатыча был огромный и редко встречающийся организаторский талант. Собрать, поднять, сплотить людей ради идеи, а не ради благ земных – это мало кому удается. Он говорил, что для того, чтобы чего-то добиться, надо жертвовать. Жертвовать всем – своим временем, личными интересами, здоровьем и прочим, с чем обычно люди не хотят расставаться.

И сам он жертвовал всем – все его силы были отданы нашему Союзу и все средства, которыми он располагал, шли на хоругви, знамена, Кресты, иконы и многое другое, что требовалось для нашей деятельности. А самое главное – время. 30 лет своей жизни он полностью отдал Союзу Хоругвеносцев, нашей деятельности, положил на алтарь Отечества.

Деятельность Союза Православных Хоругвеносцев во главе с Леонидом Донатовичем благословляли Святейший Патриарх Кирилл, Патриарх Алексий II, митрополит Иоанн (Снычев), Патриарх Сербский Павел, митрополит Черногорский Амфилохий, митрополит Луганский Иоанникий, схиархиепископ Алипий (Погребняк), епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Беловодский Павел (Валуйский), протоиерей Александр Шаргунов, протоиерей Всеволод Чаплин.

В процессе организации и проведения Крестных ходов и прочих мероприятий Леонид Донатович общался со многими общественными и церковными деятелями. Вот некоторые имена: Владимир Николаевич Осипов, Вячеслав Михайлович Клыков, Сергей Владимирович Фомин, Александр Николаевич Проханов, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, Любовь Васильевна Родионова, Леонид Евгеньевич Болотин, Игорь Евгеньевич Смыков.

В последнее время Леонида Донатовича награждали, и церковными наградами – например, орденом Димитрия Донского, и общественными, но он ничего не приписывал своим заслугам, считал это наградами за труды всех Братьев-Хоругвеносцев.

Мало кто знает, но в 2007 году Донатыч перенёс тяжелейшую операцию на сердце, а в дальнейшем ещё две. И то, что он активно продолжал работать ещё 15 лет – это чудо Божие.

Практически до последних дней он был, как говориться, в строю. Конечно, сильно подкосил его запрет Крестных ходов во время так называемой «пандемии», но он писал – писал стихи, поэмы, публицистику, следил за всей общественной жизнью и боролся, как мог.

Промыслительно, что сороковой день со дня его кончины, день, когда душа приходит на Суд Всевышнего, выпал на Светлую седмицу…

Царствие Божие Воину Христову Леониду!

Слава Христу! Смерть антихристу!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Заместитель Главы Союза Православных Хоругвеносцев

Левченко Валерий Александрович