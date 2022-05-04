Страховое сообщество отвечает на вызовы времени антикризисными мерами в сегменте ОСАГО

В ответ на сложную экономическую ситуацию, вызванную нестабильным курсом валют в марте-апреле и многочисленными санкциями, страховое сообщество в лице Российского Союза Автостраховщиков (РСА) совместно с Центральным банком (ЦБ) РФ разработали комплекс мер, которые облегчат жизнь клиентам сегмента обязательного автострахования и помогут поддерживать стабильную ситуацию на рынке ОСАГО даже в условиях нарастающего кризиса автозапчастей.

Одним из главных нововведений, несомненно, является перестраховочный пул, который начал свою работу 20 апреля. По данным РСА за первые три дня работы механизма в перестрахование было передано 49 тысяч договоров ОСАГО или около 16% от 307 тысяч договоров, заключенных за это время посредством АИС ОСАГО. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева некоторая волатильность показателей ожидаема, т. к. система пока что находится на стадии калибровки, и число договоров, переданных в перестрахование, может со временем снизиться до 10–12%.

Кроме того, в отличие от системы «Е-Гарант», механизм перестраховочного пула включает в себя перестрахование юридических лиц, и в ситуации кризиса страховщики в целом склонны отдавать большее количество рисков по договорам в перестрахование. «Введение перестраховочного пула стало важным и позитивным решением, прежде всего для так называемых «проблемных» сегментов страхователей. Теперь вместо того, чтобы оформлять полис через систему «Е-Гарант», клиент сможет напрямую заключить договор с любой страховой компанией по своему желанию. Даже в случае, когда сумма страховой премии не покрывает риск по конкретному страхователю, компания без опаски для себя сможет заключить договор с таким клиентом и перенаправить риски в перестраховочный пул. Это существенно повысит доступность ОСАГО и облегчит процесс заключения договоров», — отмечает Евгений Уфимцев.

Ещё одним важным шагом стал запуск SDK-модуля для удаленного извещения о ДТП в приложениях страховых компаний, который прошел 28 апреля. Водители получили возможность фиксировать ДТП онлайн ещё в 2019 году. Это можно было сделать через приложения РСА «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО». Теперь услугой можно будет воспользоваться напрямую в приложениях страховых компаний, что существенно сэкономит время на оформление аварии для клиентов ОСАГО, при этом приложения РСА также продолжат поддерживать эту возможность. По данным РСА за время действия «Помощника ОСАГО» свыше 395 тысяч извещений о ДТП были поданы онлайн, а введение этой услуги в приложения страховых компаний сделает дистанционное извещение ещё популярнее.

Наконец, РСА готовит ряд улучшений рейтинга регионов по показателям ОСАГО. Теперь среди прочих параметров будет учитываться доля водителей с минимальным КБМ (коэффициент «бонус-малус») в регионе. По словам Евгения Уфимцева это нововведение позволит косвенно отследить аварийность в каждом субъекте, т. к. данный показатель напрямую влияет на КБМ, а следовательно, оценить работу региональных властей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По данным РСА в 2021 году доля автовладельцев с минимальным КБМ составила 25,4%, самые высокие показатели были отмечены в Москве (41%), Санкт-Петербурге (34,6%) и в Ленинградской области (33,5%).