Последние новости об Анатолии Шарии

СБУ сообщила о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Известного блогера миллионными аудиториями Анатолия Шария (разоблачавшего фейки укросми, говорившего правду о том, что происходит на Украине с 2014 года), много лет живущего в прибрежном испанском муниципалитете Рода-де-Бера (Таррагона), арестовали в 4-го мая у него дома.

Агенты Корпуса национальной полиции (КНП) выполнили ордер на арест, выданный киевскими властями, ведущими расследование в отношении него за «государственную измену» и «разжигание вражды». Украина обвиняет Шария в том, что он находится на службе России с 2014 года.

В Службе безопасности Украины заявили, что его подозревают по двум статьям — «Госизмена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»

Украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, задержан в Испании. Об этом в четверг заявила Служба безопасности Украины.

«Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — заявили в пресс-службе, отметив, что в отношении задержанного продолжаются «все необходимые следственно-оперативные мероприятия».

В СБУ напомнили, что Шария подозревают по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Служба безопасности считает, что блогер «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — утверждают в ведомстве.

Вместе с тем, только что стало известно о том, что суд в Испании отпустил задержанного Анатолия Шария под подписку о невыезде. Об этом сообщает издание El Pais.

Сегодня, 5 мая, суд согласился оставить его на свободе до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Глава следственного суда Хосе Луис Калама запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал его дважды в месяц являться в ближайший суд.

Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев «официально не подаст запрос на экстрадицию». Прокуратура также просила его временно освободить.