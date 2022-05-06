Происшествия

Иностранные офицеры будут охранять границу Молдавии

Автор:
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии

В Молдове принят закон, разрешающий иностранным силам безопасности охранять государственную границу страны:

«Иностранные офицеры будут охранять государственную границу Республики Молдова с возможностью применения табельного оружия, специальных средств защиты, а также физической силы».

Эти положения содержатся в законопроекте, подписанном премьер-министром Натальей Гаврилица и министрами внутренних дел и юстиции Анной Ревенко и Серджиу Литвиненко.

Приднестровский кейс продолжает раскручиваться. Руководство Молдовы идёт на мягкую, но прямую, эскалацию.

СтраныМолдавия Приднестровье
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