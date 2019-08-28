Стала известна причина и обстоятельства смерти бельгийского вело гонщика на “Туре Польши”

Читайте в этом выпуске новостей велоспорта: Ламбрехт погиб из-за столкновения с бетонной перегородкой, официальная причина смерти — внутреннее кровоизлияние; стал известен город, в котором стартует престижная велогонка “Тур де Франс”; словенский спортсмен Лука Мезгец одержал две победы подряд во время гонки “Тур Польши”.

Новости велоспорта: стали известны обстоятельства гибели Ламбрехта

5 августа в ходе 3-го этапа многодневной гонки “Тур Польши” бельгийский гонщик “Lotto Soudal” Бьорг Ламбрехт на большой скорости влетел в бетонную перегородку, расположенную на обочине.

Оказалось, что трагедия произошла еще до начала трансляции гонки, падение бельгийца заснял на камеру один из болельщиков, который стоял на обочине трассы.

Смотрите видео со смертельным падением Бьорга Ламбрехта здесь.

Посмотрев видео, эксперты пришли к выводу, что Бьорг мог “притереться” к колесу другого велосипеда, из-за чего траектория его движения резко изменилась. Велосипедист не справился с управлением — у него просто не было времени на это. От удара о бетонную перегородку бедняга получил тяжелейшие травмы, через некоторое время наступила клиническая смерть.

Прибывший вертолет забрал Бьорга в больницу, где его смогли вернуть к жизни. Однако через несколько часов электрические импульсы в головном мозге гонщика прекратились, на этот раз врачи не смогли спасти 22-летнего бельгийца.

Официальная причина смерти — сильное внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

Следующий этап гонки отменили, спортсмены пришли к финишу без борьбы. Первыми финишную прямую пересекли партнеры Ламберта из “Lotto Soudal”. Они ехали со слезами на глазах.

Тур де Франс: назван город, в котором стартует гонка в 2020 году

Многодневка “Тур де Франс” стартует в 2020 году в Ницце. Об этом стало известно от официального сайта соревнований. Напомним, что этот курортный город на Лазурном берегу принимал 36 этапов “Тур де Франс”. Однако в последний раз старт многодневки в Ницце прошел в 1981 году. За последние 7 лет маршрут гонки ни разу не пересекал этот город.

Ранее в новостях шоссейного велоспорта sportarena.com/cycling писали, что ирландский велогонщик Сэм Беннетт победил в первом этапе турнира BinckBank Tour-2019.

Свежие новости велоспорта: Лука Мезгец одержал 2 победы подряд на гонке “Тур Польши”

Во время многодневной гонки “Тур Польши”, который прошел с 3-го по 9-е августа, 31-летний словенец Лука Мезгец одержал две победы подряд на спринте. Напомним, что ранее он считался очень успешным велогонщиком на спринтерских дистанциях, однако в последний раз побеждал аж в 2014 году. В тот раз он выиграл заключительный этап “Джиро д’Италия”.

После этого словенец, прямо скажем, не блистал. Болельщики до сих пор спорят: был ли двойной успех Мезгеца возрождением его карьеры, или это просто случайность?

Ранее в новостях велоспорта СМИ сообщили, что 8 августа ремко Эвенпул выиграл разделку во время чемпионата Европы в Нидерландах.