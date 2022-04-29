Армия и оборона

США обучат харьковских курсантов летать на F-16

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F-16
F-16

Киев тайно отправил в США харьковских курсантов учиться летать на F-16, которые скоро поступят на вооружение ВСУ по ленд-лизу, — сообщает издание Readovka

Киев заранее решил заняться переподготовкой своих летчиков под авиапарк НАТО. Как стало известно Readovka, курсантов Харьковского высшего военного училища еще в начале февраля отправили в одну из европейских стран НАТО и в США для экстренного переобучения управлению американскими F-16.

Курсантов забрали прямо с занятий 4-го курса. Все они были переправлены в полной секретности. Таким образом, с большей долей вероятности можно сказать, что НАТО совместно с Киевом знали о скором развертывании спецоперации ВС РФ и пытались сработать на опережение.

Принятый накануне конгрессом США закон, разрешающий ленд-лиз тяжелых вооружений на Украину, видимо предполагает поставку, среди прочего, американских истребителей F-16.

Также есть информация, что объявленный США ленд-лиз и был запущен исключительно для того, чтобы легализовать переправку на Украину истребителей F-16.

СтраныРоссия США Украина
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