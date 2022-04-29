Главные новости за 29 апреля

Главные новости России за 29 апреля:
- Россия предупредит иностранных партнеров в случае выхода из проекта МКС за год до этого — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
- Представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ. Недостаток провозных мощностей на популярные у отечественных потребителей курорты Турции создаст искусственный дефицит предложения — Известия.
- Компании по вылову рыбы ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море. Рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел.
- Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, в 03:16 по московскому времени зафиксировали более 500 отчетов о проблемах.
- Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, — «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
- Грузия не сможет ввести санкции, которые бы нанесли ущерб России, — спикер парламента.
- В Курганской области сейчас во всю горят леса на 7.000 кв. метров. Введён режим ЧС, начата эвакуация нескольких населённых пунктов.
- Норвегия закрывает границу для грузов из России. Для грузовиков из России закрывают единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе — Стурскуг. Также российским судам запретят заход в порты Норвегии.
- ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14%. ЦБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 от 8 до 10%, в 2023 от 3% до 0%, а в 2024 году — рост на 2,5-3,5%.