Экономика

Главные новости за 29 апреля

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Главные новости России за 29 апреля:

  • Россия предупредит иностранных партнеров в случае выхода из проекта МКС за год до этого — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
  • Представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ. Недостаток провозных мощностей на популярные у отечественных потребителей курорты Турции создаст искусственный дефицит предложения — Известия.
  • Компании по вылову рыбы ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море. Рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел.
  • Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, в 03:16 по московскому времени зафиксировали более 500 отчетов о проблемах.
  • Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, — «Интерфакс» со ссылкой на источник.
  • Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
  • Грузия не сможет ввести санкции, которые бы нанесли ущерб России, — спикер парламента.
  • В Курганской области сейчас во всю горят леса на 7.000 кв. метров. Введён режим ЧС, начата эвакуация нескольких населённых пунктов.
  • Норвегия закрывает границу для грузов из России. Для грузовиков из России закрывают единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе — Стурскуг. Также российским судам запретят заход в порты Норвегии.
  • ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14%. ЦБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 от 8 до 10%, в 2023 от 3% до 0%, а в 2024 году — рост на 2,5-3,5%.
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