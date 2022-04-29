Экономика

Прогнозы ЦБ о инфляции и росте ВВП России

Автор: ИА “Русские Новости”
Банк России

Центробанк России сообщил, что годовая инфляция в России составит 18-23%, но при этом снизил ключевую ставку с 17% до 14%.

ЦБ в своем релизе озвучил ожидаемую инфляцию на несколько лет вперед. В 2022 году регулятор ждет рост в районе 18-23%, в 2023-м инфляция упадет до 5-7% и достигнет целевого значения в 4% к 2024-м.

При этом самый тяжелый период пройден, и если в марте недельная инфляция доходила до 2,2%, то к середине апреля она упала до 0,2%. На этом фоне Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, ожидая дальнейшей стабилизации ситуации в экономике.

Вместе с тем ЦБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 от 8 до 10%, в 2023 от 3% до 0%, а в 2024 году — рост на 2,5-3,5%.

Будущее европейской и российской экономик зависит в первую очередь от глобальных решений на международном контуре. Тем не менее, Россия уже получила максимальный урон от санкций, остальное, лишь, полностью адаптироваться к новым условиям. Европа же терпит убытки от своих санкций против России, а Россия до сих пор никаких санкций в отношении недружественных стран не предпринимала. Поэтому для США и Европы труднее делать прогнозы, нежели для России.

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