Горячие точки

Снайперов канадец Вали о своей работе в Украине…

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"Один из лучших снайперов мира" канадец Вали в Украине

«Зеленский обращался ко всем (нам), но на местах офицеры были совершенно беспомощны. Они не знали, что с нами делать».

«Один из лучших снайперов мира» канадец Вали вернулся с Украины домой. И рассказал, что сделал всего два выстрела, на иностранных наёмников не хватает оружия, ВСУ не очень хорошо подкованы, а дезертирство — общее место.

По словам Вали, после призыва Зеленского в страну въехали примерно 20 000 добровольцев, готовых воевать за Украину. Но… офицеры не знали, что с ними делать. Многие «так и мотались из одного AirBnB в другой. Те же, кому удалось найти себе воинскую часть, искали калаши по парикмахерским и хаотично подбирали патроны.

В итоге многие иностранцы дезертировали и уезжали обратно на родину. Вали только дважды выстрелил по окнам, а уехать решил после смерти двух украинских бойцов. Они выбрались покурить и попали под танковый обстрел.

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