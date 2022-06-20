В каждом регионе должна быть отдельная программа по поддержке народно-художественных промыслов – В. Матвиенко

Председатель Совета Федерации, Министр промышленности и торговли и губернатор Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве и проведении ряда мероприятий, посвященных народным промыслам.

В Нижегородской области в 2022 году будет организовано несколько крупных мероприятий, посвященных народным художественным промыслам. Трехстороннее соглашение об их совместной подготовке подписали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Церемония подписания состоялась в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на совместную подготовку и проведение в 2022 году в Нижегородской области Глобального форума креативных территорий и X международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров», Всемирного конгресса традиционной игрушки, приуроченного к 100-летию нижегородской матрешки, а также фестиваля «История игрушек» в рамках проекта «Столица детского туризма».

Валентина Матвиенко назвала значимым событием подписание соглашения о поддержке народно-художественных промыслов именно в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Спикер СФ напомнила, что Нижегородская область славится историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых хохломская роспись. «Опыт Нижегородской области, где прошел первый Глобальный форум креативных индустрий, будет полезен и для других субъектов России. В нашей многонациональной стране множество талантливых людей и различных промыслов. В каждом регионе должна быть отдельная программа по их поддержке».

Денис Мантуров считает, что художественные промыслы остаются особенностью нации и традиций. «Рассчитываем, что пилотная работа, которая проводится в Нижегородской области, будет примером для других регионов».

По словам губернатора, для Нижегородской области народные художественные промыслы уже стали визитной карточкой: в регионе действует 27 предприятий, где работают мастера, сохраняющие традиционные ремесла. «Многие из этих предприятий охотно принимают у себя гостей, поддерживая и развивая туристический потенциал мест традиционного бытования промыслов».

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова напомнила, что члены Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов активно вовлечены в работу по совершенствованию федерального законодательства в сфере народно-художественных промыслов и над Стратегией развития народных художественных промыслов до 2030 года.