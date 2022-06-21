Прорыв фронта ВСУ: Кольцо окружения вокруг Золотого-Горского практически создано

Сегодня с утра части НМ ЛНР и ВС РФ предприняли массированный артиллерийский налет на позиции ВСУ в районе севернее Тошковки и в течении дня овладели населенными пунктами Мирная Долина, Устиновка, Подлесное и начали бои за Белую Гору.

Причем это было подтверждено в вечерней сводке Генштаба ВСУ на 18.00 от 21.06.22.

Таким образом фронт на этом направлении по сути рухнул. Что в целом и понятно в виду того, что резервы из Северска проигнорировали приказ и отказались выступить на фронт, а те, что там были просто «перемололи» артиллерией.

С занятием вышеназванных населенных пунктов перешеек между двумя атакующими группировками на сейчас составляет менее 2 км. Дороги перехвачены плотным артиллерийским огнем, и похоже, что максимум завтра котел вокруг Горского и Золотого будет окончательно сформирован.

Юрий Подоляка