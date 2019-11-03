Патриарх Кирилл подписал грамоту о воссоединении западноевропейских приходов с РПЦ

1 ноября 2019 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

Грамота была подписана в двух экземплярах, сообщает пресс-служба патриархии. Один экземпляр будет вручен 3 ноября за богослужением в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

На церемонии присутствовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Дионисий, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов.

2-4 ноября в Москве пройдут торжественные мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном.