Несмотря на официальную пропаганду ненависти к России, даже те украинские политики, которых трудно заподозрить в симпатиях к России, делают заявления противоположные «официальной точке зрения». Так, украинский журналист-русофоб Остап Дроздов заявил, что большинство украинцев не настроены патриотично и мечтают восстановить связи с Россией. Ранее Дроздов призывал лишить украинского гражданства всех жителей Республик Донбасса. В эфире своего шоу украинский скандальный журналист заявил, что большая часть населения Украины имеет «пророссийские настроения».

«Вы посмотрите, что беспокоит людей: им не нравится, что отключили российские каналы, они скучают по „Вконтакте“, по фестивалям Филлипа Киркорова и других российских звезд, которые до сих пор им так близки. Если посмотреть на крупный бизнес, то они за то, чтобы вернуться на российский рынок. Мечтают, чтобы назад туда зайти, потому что это большие деньги», — в доказательство своим словам говорил Дроздов.

«Если посмотреть на всю страну, честно, то она прямо так и хочет запрыгнуть назад в этот Русский мир. На шестом году войны это происходит», — констатировал Дроздов.