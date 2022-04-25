Патомский кратер — одно из самых загадочных мест России

Что скрывает в себе Патомский кратер в сибирской тайге?.. Ответы на загадки «Патомского кратера».

Странному образованию в Иркутской области уже не одна сотня лет, но люди нашли его только недавно и ещё сотню лет будут гадать, что это такое.

Ученые говорят, что тайна Патомского кратера всё ещё не раскрыта, а не раскрыта, пожалуй, потому, что не решаются назвать, то что нашли.

Как заметил гениальный французский мыслитель и философ XVIII века Клод Гельвеций: «Заблуждения порой таковы, что их дальнейшее построение требует больше соображения и ума, чем открытие Истины».

Гнездо огненного орла Патомский кратер находится в труднодоступном отдаленном безлюдном месте, на Патомском среднегорном массиве, примерно, в 600 километрах на северо-восток от озера Байкал, в заросших лесами сопках Бодайбинского района Иркутской области. Для науки кратер был открыт геологом Владимиром Колпаковым в 1949 году. Кратер по форме похож на усечённый конус, высота его около 40 метров. Он состоит из насыпи колотых камней (известняка) большей частью размером до 1 метра, встречаются глыбы 5 м и более. Вершина усеченного кратерного конуса в диаметре 76 метров. По периметру вершины камни местами лежат в два ряда. Ближе к центру находится кольцевой ров диаметром около 34 метров. В самом центре кратера круглая сферическая горка, как половинка шара, высотой около 12- 15 метров. О существовании этого кратера местные эвенки и якуты знали давно. Они называли его «Гнездом огненного орла». Легенда о кратере передавалась из поколения в поколение и должно быть родилась не на пустом месте. Возможно, их предки видели в той местности, пролетавший метеорит, комету или какой-нибудь светящийся объект, который «садился на гнездо». Поднявшись на гору, люди увидели углубление, а центре холм похожий на яйцо. Связывая всё вместе, так и назвали: «Гнездо огненного орла». На Патомский кратер первая научная экспедиция была в 1963 году, затем ещё несколько. На кратере не было обнаружено метеоритного вещества. Исследователи проанализировали свыше 800 килограммов грунта в окрестностях кратера и под микроскопом в пробах нашли микроскопические металлические шарики из намагниченного железняка. Всего 101 шарик, размерами от 0,5 – 120 микрон. В пробах встречались и изогнутые металлического цвета микроскопические пластики, напоминающие по виду стальную стружку. Подобное ранее находили по всему миру: в Антарктиде, Гренландии, в осадочных породах, взятых на глубине со дна океана, на пляжах, в древних земных отложениях, на крышах домов, одним словом, везде. Наука называет их космической пылью (микрометеоритами), которая тоннами ежедневно выпадает на землю. Учёные по результатам своих исследований твёрдо заявили, что кратер по всем признакам не удар метеорита, не взрыв космического объекта и не вулкан. Тогда это что? Радиоактивный фон в окрестности кратера 11 мкР/час (в городах в среднем 9 – 15 мкР/час), а на самом кратере радиация на каменной россыпи — 5 мкР/час. То есть ничего необычного в радиоактивном фоне тоже нет. По годовым кольцам на спилах живых и сухих лиственниц у основания насыпи ученые определили примерный возраст образования кратера от 280-500 лет назад. Самая старая лиственница на склоне каменной осыпи кратера начала расти с 1770 года. Официальная наука теряется в догадках и при этом никак не решается переступить запретную черту, которую сами себе установили. Некоторые упорно верят, что инопланетные пришельцы никогда не могут прибыть на Землю, так как до ближайших звёзд очень далеко. Если не можем мы, то и они не могут – думают они. Ортодоксальные монахи в средние века тоже не верили, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, а вольнодумцев, которые с ними не соглашались, случалось, отправляли на костёр. Позже воинствующие догматики не верили, что на Земле существуют микробы. Они не верили до тех пор, пока свободные умы не изобрели микроскоп. Многочисленные устные свидетельства людей в разных странах и в разные времена, фото и видео съёмка НЛО — уже само по себе является доказательством. Как говорил Галилео Галилей: «Только со смертью догмы начинается наука». Перечислим ниже, то, что исследователи на сегодняшний день обнаружили, рассказали об этом в своих статьях, книгах, научных докладах и попробуем это объяснить. Одним из ключей к разгадке «Патомского кратера», является его необычная форма. Если понять, как она была создана, то можно ответить на некоторые «загадки». Первое: кто-то копал это огромное «гнездо» Учёные заявили, что на вершине кратера по окружности проходит вал из камней, который местами состоит из двух параллельных рядов. Причем внешний ряд вала более молодой, а внутренний постарше. Чем это объяснить? Если посмотреть очень внимательно на снимок (на крупном плане это заметнее), то насыпь у вершины кратера имеет более «свежий», а по цвету более светлый пояс, на котором ещё нет деревьев. Ширина этого молодого пояса, примерно, 20-30 метров. Угол его наклона на несколько градусов покруче, чем основной склон. Если представить, что этого пояса насыпи нет (если его мысленно убрать), то, проецируя вверх плоскость старой осыпи… — она по углу наклона, как раз выйдет на более старый, внутренний гребень вала. Внутренний ряд кольцевого вала и старая насыпь — это единое целое, образованное в одно время. А внешний гребень и молодой пояс — это образование, созданное позже. На переднем плане снимка видно, что внутренний ряд вала отделён от внешнего ряда длинной узкой полоской из деревьев. Этот молодой пояс составляет, примерно, 5% от всего объёма насыпи кратера. Как случилось, что молодой пояс и ряды вала на вершине кратера разделены? Это могло произойти в случае, если на старую насыпь кратера – сверху по всему периметру «накрошили» новую порцию дроблённых камней. Так, как, если бы «огненный орёл» раскапывал своё гнездо, а камни выбрасывал наружу. Тогда действительно свежая насыпь будет отличаться от старой «молодостью» и чуть большей крутизной склона. Это видно на фотографии кратера. Два вала – две разные и разделенные по времени насыпи камней. Второе: такой технологии человечество не знает Масса камней кратера оценивается, примерно, около одного миллиона тонн. С учетом плотности известняка – получается около 0,5 миллиона кубометров. (Для сравнения объём каменных блоков пирамиды Хеопса – 2, 58 млн. кубометров). Половину миллиона кубометров камней было поднято на поверхность из-под земли под кратером. По какой технологии 280-500 лет назад раскапывали склон горы, поднимали на поверхность твёрдую породу, дробили её и рассыпали веером равномерно по периметру – не известно. По огромному объёму работы уже понятно, что это было сделано по высоко развитой технологии, которой у человечества нет. Вокруг кратера исследователи нашли много лиственниц с механическими повреждениями. В стволе одной обнаружили даже дырку от камня. Когда большие глыбы известняка дробили, то случалось, что отдельные камни разлетались во все стороны, как «пули» с большой скоростью. Примерно так же разлетаются осколки скорлупы прочного грецкого ореха от сильного удара по нему. Возраст исследованных деревьев и места их нахождения на «Патомском кратере». Фото: Соцсети По годовым кольцам исследователи рассчитали, что механические повреждения деревьям были нанесены в 1841-1842 годах. Возможно, что внешний вал камней на вершине и молодой пояс был насыпан, как раз в тоже самое время. В основании насыпи местами лежат огромные каменные глыбы размером в несколько метров. Видимо, они скатились с вершины, когда породу доставали из шахты кратера, рассыпая её по кругу на вершине. Отдельные крупные глыбы, скатываясь, валили и ломали внизу деревья, которые там сейчас и находятся. Третье: возможно, подземная база пришельцев еще сохранилась Электромагнитная разведка установила, что канал кратера заполнен камнями, такими же, как и вся насыпь. В канале кратера, идущего, предположительно, под прямым углом в горный склон, на глубине около 100-120 метров исследовали обнаружили неизвестный металлический объект высокой электропроводности. Его форма напоминает цилиндр (или веретено). В размерах объекта исследователи расходятся во мнениях. Одни называли, что его длинна 6 — 16 метров, а в верхнем диаметре около 3 метров. Другие, что объект гораздо большего размера (до 600 метров), находится он глубже, а проекция (к поверхности) его центра расположена южнее в 400 метрах от кратера (под гору в сторону ручья). Учёные осторожно предположили, что это может быть незамерзающая соленая вода в окружении мерзлоты. Что за таинственный металлический цилиндр находится в шахте кратера и что за огромный подземный объект высокой электропроводности под кратером? Если объём наружных камней кратера, поднятых из под земли, составляет около 0,5 миллиона кубометров, то это значит, что ровно такого объёма (или чуть меньшего с учётом плотности колотой породы) объект (или помещение) находится под кратером. Вертикальная шахта кратера, по которой поднимали каменную породу на поверхность имеет диаметр не менее 10 метров, так как в насыпи кратера есть глыбы максимального размера до 9 метров. Скорее всего, что подъёмная шахта была гораздо больше – до 30 метров в диаметре. Дробленый камень, который поднимали и рассыпали по периметру скатывался в обе стороны – наружу (к лесу) и внутрь «гнезда». Так образовался в центре кратера кольцевой ров – между валом и центральной горкой. Металлический цилиндр, расположенный на глубине 100-120 метров может быть шлюзовым входом в подземное помещение, исследовательским зондом, приемо-передатчиком или иметь любое другое предназначение. Если предположить, что «цилиндр» — инопланетный корабль из высокопрочного материала, который потерпел аварию и со скоростью врезался в скалу, то тогда на месте падения была бы глубокая яма, но ведь там насыпь. Если предположить, что, спустя время в 1842 г. (или ранее) инопланетная спасательная экспедиция раскапывала шахту, пытаясь извлечь из скалы цилиндр, но не смогла это сделать по какой-то причине, после чего заспала поднятую породу обратно в яму, то на поверхности опять же не было бы такого большого объёма грунта, который мы сейчас видим. Значит, аварии НЛО не было и объект был помещен под землю целенаправленно. Что находится в огромном подземном помещении высокой электропроводности не известно. Возможно, что под землей база пришельцев, заполненная аппаратурой. Четвёртое: сейчас база либо законсервирована, либо работает в дежурном режиме На спилах деревьев с 1842 года на протяжении следующих 40 лет было обнаружено значительное увеличение ширины годовых колец, то есть деревья росли быстрее. Также в древесине было найдено больше радиоактивных элементов (стронция больше в 2 раза и урана в 3 раза). После сорокалетнего периода ускоренного роста произошло резко сужение колец и возврат к норме. Учёные говорят, что корни деревьев могут поглощать больше радиации при увеличении температуры земли. Чем объяснить увеличенное количество радиации в кольцах у деревьев? Если энергетическая установка на подземной базе пришельцев с 1842 года работала в активном режиме 40 лет, то она могла производить тепло, от которого прогревалась земля в округе. По этой причине деревья лучше росли, их годовые кольца ускоренно расширялись, а древесина впитывала из почвы больше радиации. Возможно, что после этого энергосистема приостановила свою активную фазу работы, перешла в дежурный режим или же полностью законсервирована. В каком режиме функционирует сейчас подземная база не известно. Какую задачу выполняла база? Вероятно, что пришельцы изучали процессы, происходящие внутри нашей планеты, вели наблюдение и анализ, периодически посещали объект, проверяли и обновляли его содержимое. «Огненный орёл» прилетал на своё «гнездо». Он раскапывал шахту до цилиндра. Вынимая из шахты камни, насыпал внешний кольцевой вал и опоясывающий кратер молодой пояс. Выполнив, что требовалось, он обратно засыпал вход в шахту. В результате сверху образовался ровный каменный холм. Кстати, нечто подобное люди видели в телевизионных новостях, когда американский марсоход сверлил на планете Марс отверстия в поверхности и брал из них грунт на анализ. – То есть логика поведения исследователей и там и тут аналогичная. В эфире радио «Комсомольская правда» в марте-апреле 2022 года прошло чтение книги «Загадка Патомского кратера» (её авторы Сергей Моисеенко и Язев Сергей). В конце радиопередачи главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сказал, что под эгидой редакции в августе 2022 года на кратер, возможно, будет организована новая научная экспедиция… Раздать тайну кратера человечество сможет нескоро Нашей планете Земля около 4, 54 миллиарда лет, Солнцу – 4, 57 млрд., а возраст Вселенной оценивают в 13,8 млрд. лет. Сравнивая эти цифры, видно, что жизнь на Земле значительно моложе. Когда ещё Земли и Солнца не было, когда они были космической пылью, или же из их материи состояли другие более ранние планеты, то жизнь во Вселенной уже была и развивалась несколько миллиардов лет. Какого уровня развития достигла жизнь во Вселенной, каких знаний достигли? Во Вселенной (с учётом того, как возникают новые и гибнут старые планеты) несомненно существует более, а также менее развитая жизнь. Более развитые пришельцы, наблюдая людей на Земле — как те в безумстве своём стяжают не нужные им материальные «богатства», как при этом грабят друг друга, воюют между собой за власть, как убивают себе подобных – не будут вступать с мало развитым человечеством в контакты. Они не будут передавать людям свои знания. Так как понимают, что неосмысленное человечество обращает все полученные знания себе во вред: на разработку нового оружия, на порабощение и уничтожение себе подобных. Инопланетяне уже сотни лет следят за тем, как развивается человечество. Некоторые, вновь прибывшие «гости» изучают различные биологические формы жизни на планете. В мало доступных необжитых районах (в горах, в морях, в тайге) они строят базы наблюдения за космическими процессами развития планет, например, Патомский кратер. Не исключено, что они сохраняют там, какие-то образцы земной жизни, на тот случай, если человечество в безумстве своём уничтожит себя. Иногда их корабли садятся в густонаселенных местах и оставляют на пшеничных полях приветственные послания землянам – причудливые «поздравительные» картинки, над которыми учёное человечество годами «ломает головы». Возможно, пришельцы добровольно взяли на себя обязанность защищать Землю от больших комет и метеоритов, взрывая их в атмосфере на подлёте к Земле. Например, 30 июня 1908 году Тунгусский метеорит взорвался над Землёй на высоте в 10 км. Если бы он не взорвался в атмосфере, то, исходя из его траектории полёта, прошёл вскользь по Земле. Метеорит пропахал бы огромную борозду и, возможно, стёр с лица планеты, начиная от Урала и далее многие города: Москву, С – Пб, Хельсинки и другие. Ещё пример, который наблюдали современники — 15 февраля 2013 году в небе над Южным Уралом был расколот Чебаркульский метеорит. Пришельцы уже давно живут на Земле. Пустынных мест для них на континентах и в океанах более чем предостаточно. Они изучили землян и им незачем с ними встречаться. Люди до сих пор не знают, что такое жизнь, в чём заключается её сущность, какова материя-носитель жизни? Поэтому и не могут себе представить, как жизнь может существовать на разных других планетах и в каких формах живой материи проявляться. Патомскому кратеру уже не одна сотня лет, а люди его только недавно нашли и ещё сотню лет будут гадать, что это такое. Раскопать же эту каменную гору не смогут. У них нет на то никакой технической возможности, да и при желании этого не сделают, потому что ресурсы государств направлены не на те цели.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда