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Главное из вечернего брифинга Минобороны России о спецоперации на 25 апреля

Автор: ИА “Русские Новости”
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков

Главное из вечернего брифинга Минобороны России о спецоперации:

— высокоточным оружием большой дальности уничтожено шесть тяговых подстанций в районах ж/д станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск в Донбассе;

— в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 27 военных объектов Украины.

Уничтожено:

четыре пункта управления;

склад боеприпасов в районе Славянска;

штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке;

16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники;

— ВКС России в течение дня поразили 82 военных объекта Украины.

Среди них четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего;

— ракетные войска нанесли 15 ударов.

Поражены:

стартовая позиция ракетного комплекса «Точка-У»;

три пункта управления;

артиллерийская батарея;

десять районов сосредоточения живой силы и военной техники;

— уничтожены до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ;

— российские ПВО за день сбили четыре украинских БПЛА в районах Изюма, Донецка и Харькова.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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