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Обстановка в ДНР на 25 апреля

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Обстановка в ДНР на 25 апреля.

1.С начала текущих суток ВСУ выпустили 280 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов.
Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР. В результате один мирный житель погиб, четверо получили ранения. Повреждены двадцать пять жилых домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

2.С начала текущих суток, военнослужащие ДНР уничтожили тридцать два украинских националиста, шесть огневых точек, один танк и две БМП. Захвачены один бронетранспортёр, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство.

3.Пятеро военослужащих Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения.

4. В период с 28 по 29 марта 2022 г. в ходе освобождения н.п. Мариуполь от украинских нацистов санитарный инструктор гвардии младший сержант Сироштан Максим Дмитриевич раз за разом возвращался на поле боя, эвакуировал и оказывал первую помощь раненым. В ходе очередной эвакуации раненого, гвардии младший сержант Сироштан М.Д. получил серьезное ранение, но сумел выйти с поля боя и эвакуировать раненного военнослужащего сохранив ему жизнь.
Благодаря опыту и профессионализму младшего сержанта Сироштана М.Д. спасены жизни двадцати трёх военнослужащих.

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