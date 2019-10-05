Находки Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 2 Кто-то рядом с аппаратом

Кроме аппарата, о котором говорилось в части 1 данной статьи, Дятловцы нашли еще кое-что другое, важность которого несомненна. Позднее, через некоторое время, зная из радиограммы Дятлова координаты находок и благодаря своей настойчивости, повторно обнаружил это же полковник Ортюков и его команда. А поможет нам все это увидеть поисковик Мохов и его фотографии.

Рассмотрим второе фото Мохова, которое представлено на рисунке 7, первое мы изучали в части 1. На всех фотографиях, которые будут представлены ниже, зоны особого внимания будут обведены и пронумерованы, также им будут даны чисто условные названия. На данном фото обведена зона №5 «Черная рукавица». Прежде чем сказать, что это значит для этой трагической истории, необходимо дать общие пояснения по этой уникальной в своем роде фотографии.

Рисунок 7 Фото Мохова с неизвестным в «черной рукавице»

Важность этого снимка в том, что на нем показана окружающая местность, где проходила съемка этих фотографий, а так же состав участников этого мероприятия, что очень важно для этого уголовного дела.

Как мы видим, на этом снимке, а также как на предыдущим из первой части и двух последующих, состав носильщиков один и тот же. Впереди всегда идут два солдата, сзади полковник Ортюков и радист Неволин, в своей шапочке в полоску и помпоном наверху. Это говорит о том, что все эти фотографии сделаны в один день, вынос аппарата Дятлова и все остальное тоже произошло в одно время. А это значить, что все эти находки лежали в одном месте. Так же видно, что все выносят из одной снежной пещеры, и самое главное — нигде здесь не видно ручья. А как известно из уголовного дела, все тела последних четырех Дятловцев лежали прямо в ручье, что хорошо видно на соответствующих фотографиях.

Далее на этом фото видно, насколько важны были эти находки, что заранее пригнали вертолет. На переднем плане спиной к нам в кожаной куртке стоит военный летчик-вертолетчик с пистолетом в кобуре, слева, лицом к нам, второй военный летчик. Поэтому как только достанут бесценный груз, его сразу погрузят в вертолет и увезут куда-надо. Еще более замечателен факт в том, кто еще находится в этот момент в этом месте. За выносом из пещеры всего ценного наблюдает прокурор-криминалист из города Свердловска товарищ Иванов (стоит слева рядом с летчиком, опираясь на лыжную палку), рядом с ним в сером плаще стоит прокурор города Ивдель товарищ Темпалов. Недалеко от Темпалова стоят и за всем этим наблюдают два гражданских поисковика, студенты УПИ.

Здесь также надо констатировать другой замечательный факт, который проявился только по истечении большого отрезка времени. А именно — никто из присутствующих здесь на фото не доложил в вышестоящие органы о том, что студент Мохов сфотографировал эти исторические моменты. Если бы хоть один из них проговорился об этом, тогда на следующий день к Мохову пришли бы серьезные люди в штатском и конфисковали его фотоаппарат, все пленки и фотографии и мы бы с вами уже не смотрели на эти фото с таким интересом.

Еще один интересный момент подсказывает нам эта фотография. В поисках аппарата Дятлова полковнику Ортюкову все же в одном не повезло. Нашли аппарат и все что было рядом с ним до того, как обнаружили тела последних четырех Дятловцев и поэтому все гражданские поисковики видели эти находки, включая Мохова.. Если бы в начале нашли погибших туристов, то можно не сомневаться, что на следующий день полковник отправил бы домой всех гражданских поисковиков и уже без лишних свидетелей продолжал бы поиск аппарата Дятлова. Зная упорство полковника Ортюкова, можно смело сказать, что он бы его обязательно нашел, правда мы с вами об этом уже никогда бы не узнали.

В связи с тем, что в начале нашли аппарат и только через несколько дней спустя четверых туристов, то компетентные организации успели провести первичный экспресс-анализ всего найденного и пришли к выводу, что все эти находки представляют определенную угрозу для человека. Поэтому когда в мае эксперт Возрождённый приступил к вскрытию последних четырех погибших туристов Золотарёва, Колеватова, Дубининой и Тибо-Бриньоля при участии второго эксперта Чуркиной и прокурор-криминалиста Иванова, то для уменьшения возможного неизвестного, но опасного влияния на людей от тел этих туристов, для них была срочно доставлена бочка чистого спирта. После работы с погибшими каждый из них окунулся в эту бочку с головой.

Здесь же надо отметить, что после похорон в мае 1959 года последних четырех Дятловцев, район горы с обозначением высота 1079 был объявлен военными запретной зоной. Это ограничение действовало в течении трех лет. Надо думать, что летом там проверили каждый сантиметр пространства и все самое интересное забрали с собой, ничего не оставив для истории.

Рисунок 8 Крупный план зоны №5 «Черная рукавица»

После общих пояснений к рисунку 7, переходим непосредственно к зоне №5 «Черная рукавица». На рисунке 8 дан крупный план этой зоны. Здесь мы видим, что на правой руке неизвестного, которого выносит полковник и его команда, надета черная рукавица. А как известно из уголовного дела без номера, судмедэксперт Возрожденный ни у кого из погибших Дятловцев не обнаружил на руках ни рукавиц, ни перчаток. К тому же у этого неизвестного рукавицы непосредственно соединены с рукавом, и впечатление такое, что это герметично. Так же удивляет то, что здесь нет специального отделения для большого пальца, что обычно имеется на рукавицах для людей.

На рисунке 9 мы видим ту же бригаду грузчиков во главе с полковником, которые выносят из снежной пещеры уже второго неизвестного.

Рисунок 9 Фото Мохова с неизвестным в «серой рукавице»

Первый солдат держит этого неизвестного спереди, за шиворот, посередине его несут второй солдат на переднем плане, за ним полковник Ортюков. Радист Неволин только показался из снежной пещеры, торчит его шапочка с помпоном на верху. Полосок на шапочке не видно, так как она в тени. Чтобы больше не возвращаться к этой фотографии с общим планом выноса второго неизвестного, отметим здесь только одно: полковник в правой руке держит что-то, очень похожее на телефонную трубку. А теперь перейдем к рассмотрению зоны №6.

Рисунок 10 Крупный план зоны №6 «Серая рукавица»

Как видим здесь на левой руке неизвестного одета рукавица серого цвета, без выступа для большого пальца. К тому же здесь хорошо видно, что серая рукавица вмонтирована в рукав без каких-либо зазоров, грубо говоря — просто пришита к нему. Но еще хочется отметить здесь то, что как мне кажется, на ухо у него надет наушник.

На рисунке 11 мы видим все тот же состав работников во главе с полковником во всем блеске солнечных лучей.

Рисунок 11 Фото Мохова с неизвестным в «Трехпалой перчатке»

Но третий неизвестный, которого они выносят из снежной пещеры отличается от двух предыдущих. Во первых он с длинными волосами, а во вторых, у него на левой руке не рукавица, как у первых двух, а трехпалая перчатка.

Рисунок 12 Крупный план зоны №7 «Трехпалая перчатка»

На рисунке 12 хорошо видно, что эта трехпалая перчатка не пришита глухо к рукаву. Хорошо просматривается своеобразный выступ перчатки над рукавом. Здесь надо заметить, что о трехпалом члене туристкой группы Дятлова никто никогда не говорил, таких там просто не было.

Как видно из анализа четырех фотографий (первое фото с выносом аппарата Дятлова из снежной пещеры рассмотрено в первой части данной статьи) студента УПИ Мохова, участника поиска туристов из группы Дятлова в конце апреля, в начале мая 1959 года, бригада полковника Ортюкова в один день из одного места вынесла трех неизвестных и какое-то крупногабаритное техническое устройство. Так же полковник Ортюков лично вынес как минимум две мелкие детали в виде телефонной трубки и небольшого пульта. Но это еще были не все находки группы Дятлова, которые по его наводке повторно искал решительный полковник и его команда.

О тех, кто был рядом с аппаратом Дятлова, рассказано в этой части статьи. Но так как здесь пришлось использовать несколько довольно тяжеловесных по объему памяти фотографий, то о следующих, уже неодушевленных предметах, найденных Дятловым и его товарищами, будет рассказано в третьей части статьи, а именно: часть 3 Неподъёмная находка Дятлова.

Начало. Часть 1.

Автор: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев)