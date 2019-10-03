Находки Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 1 Аппарат

Условный контур первой находки, из тех нескольких, что нашла группа Дятлова в районе знаменитого кедра, у подножья горы, которая по картам 1959 года обозначалась как высота 1079, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 Контур первой находки Дятлова

Чтобы читатель понял, откуда взялся этот контур и что это вообще такое, сразу обратимся к первоисточнику. Фотографию, представленную на рисунке 2, которую мы рассмотрим ниже, сделал студент Уральского политехнического института (УПИ) Мохов, который был участником поиска погибших Дятловцев в конце апреля, в начале мая 1959 года. В данный момент фотопленка и фотографии, сделанные с нее, хранятся в фонде памяти группы Дятлова, которым руководит Юрий Кунцевич.

Для начала сделаем общие замечания для этой фотографии, которые тем самым уже делают ее необычной. На фото мы видим, как из снежной пещеры выносят что-то. Переднюю часть несут два солдата, среднюю часть левой рукой держит полковник Ортюков, руководитель поиска. Заднюю часть несет радист Неволин, в полосатой шапочке и в очках. Следует отметить, что полковник Ортюков командовал всеми поисковиками, то есть в его подчинении были офицеры, два десятка солдат и человек 30 гражданских. Все кто служил в армии понимают, что настоящий полковник в этой ситуации в лучшем случае стоял бы на пригорке и оттуда руководил бы своими подчиненными, а скорее всего сидел бы в теплой палатке и ждал бы там донесений. Так же и радист в любой команде особое лицо, он единственный, кроме командира, кто в курсе всех дел, так как вся информация в виде радиограмм проходит через его руки. Поэтому обычно он ни чем не занимается, кроме рации. А что мы видим здесь ? Два руководителя лично что-то несут, не доверяя это не то что гражданским, даже своим офицерам. Только что-то чрезвычайно важное могло заставить этих людей сделать это.

Далее сделаем еще одно общее замечание. Все кто смотрел на фото погибших Дятловцев четко различали верхнюю и нижнюю часть их одежды. На верху обычно были куртки, штормовки, рубашки-ковбойки и т. п. Ну а снизу одеты брюки, штаны и т. д. На фотографиях верхняя часть одежды отличалась от нижней не только формой, но и цветом, фактурой и расположением складок. А что мы видим здесь ? От начала и до конца все упаковано материалом одного черного цвета и одинаковой фактуры, скорее всего какой-то пленкой. Причем в некоторых местах она перевязана веревками.

Рисунок 2 Исходное фото поисковика Мохова

После этих двух замечаний посмотрим на данное фото более внимательно, для удобства изучения, фотография разбита на зоны, которым даны номера и условные названия, а именно:

зона ?1 — три штыря, зона ?2 — диск, зона ? 3 — вал, зона ? 4 — кожух. А то, что полковник Ортюков держит в правой руке и внешне похоже на какой-то пульт, я не стал выделять, чтобы не загромождать рисунок.

На рисунке 3 дан крупный план зоны ?1, здесь мы видим на том месте, где обычно у человека располагается голова, какие-то три выступа, два на переднем плане, еще один выглядывает на заднем плане. Я думаю есть еще и четвертый, но его не видно на этом фото. Здесь уже можно предположить, что полковник и его помощники несут какой-то механизм.

На рисунке 4 увеличено показана зона ?2, там под пленкой выступает что-то круглое, диаметром примерно 30 см и толщиной около 5см. Как это может замерить каждый я скажу чуть ниже. Глядя на этот, условно говоря «диск», многие автомобилисты скажут, что он очень похож на воздушный фильтр, но конечно, что там внутри мы не знаем.

На рисунке 5 показана зона ?3. На том месте, где у человека обычно расположена талия, мы видим резкое сужение. Размер сужения можно замерить. Для этого годится большой палец полковника Ортюкова, который очень удачно находится рядом с этим местом. Как известно, длина большого пальца взрослого мужчины составляет в среднем 7см. Для начала мы замерим это место по снегу, то есть от белого внизу до белого фона наверху этого сужения. Оказалось, что это сужение равно 12см. Ясно, что ни один взрослый человек не имеет такую маленькую талию. На самом деле это сужение имеет еще меньший размер. Если убрать из измерения тень и замерить это место по веревкам, которые прижимают пленку к устройству, то получится вообще нечеловеческая величина в 6см. Глядя на вид веревок, которые они приняли в этом месте, можно сказать, что под пленкой что-то круглое небольшого диаметра , в технике это обычно называют валом.

На рисунке 6 показана зона ?4, а если точнее, это то, что несет радист Неволин. Если полковник и два солдата несут устройство, где передняя и средняя часть расположены горизонтально, то радист выносит заднюю часть механизма, расположенную вертикально, то есть перпендикулярно основной части. Представить себе, что так легли ноги человека, просто нереально. К тому же мы видим, что пленка вверху наполовину съехала и появился из-под нее какой-то серый кожух. Рыбаки наверняка скажут, что это очень похоже на лодочный мотор.

Рисунок 3 Крупный план зоны ?1 Рисунок 4 Крупный план зоны ?2

«Три штыря» «Диск»

Рисунок 5 Крупный план зоны ?3 Рисунок 6 Крупный план зоны ?4

«Вал» «Кожух»

Итак, после внимательного анализа этой фотографии поисковика Мохова можно сделать вывод, что полковник Ортюков и его команда несут не тело погибшего туриста, а какой-то аппарат неизвестной конструкции и очень туманного происхождения. Здесь надо пояснить, что полковник искал не только пропавших туристов, но еще именно этот аппарат. Как он узнал о его существовании именно в этом районе расскажем ниже.

Полковник Ортюков был третьим, кто нашел этот аппарат, вторым был Дятлов, а первым был

бывший заключенный, оставленный в этих краях на поселение. Во время охоты на его глазах с неба упало нечто, он зафиксировал это место и решил воспользоваться этой информацией для своего полного освобождения. Он знал, что военных очень беспокоят полеты неизвестных предметов в

данном районе и он предложил им сделку — он показывает им аппарат, они добиваются его полного освобождения. Но на прямую военные не стали с ним организовывать экспедицию, чего-то побоялись, решили сделать это через туристов. Так как из-за осторожности этот ссыльный указал большой район, решили организовать две походные группы, Дятлова и Согрина. Для страховки в группе Дятлова присутствовал молодой представитель особой службы, в группе Согрина таким представителем был Золотарев.

За несколько дней до начало похода этот ссыльный, будущий проводник, указал точно район, куда надо идти. Ближе всего к этому месту был маршрут группы Дятлова и сюда срочно перевели Золотарева, для усиления контроля за проводником. Для этого Дятлов вынужден был удалить из группы своего друга под предлогом пересдачи им экзамена. Потом правда выяснилось, что он все экзамены сдал досрочно на четыре и пять, но эти мелочи уже никого не волновали.

Так как Дятлов не мог официально взять с собой в тяжелый поход неподготовленного человека, не спортсмена-туриста, то договорились с Юдиным, что до места встречи с этим проводником он донесет свой рюкзак с необходимым имуществом, а дальше эту тяжесть понесет проводник, а он в качестве алиби прикинется больным и вернется назад.

Для связи с военными Дятлов должен был использовал свою самодельную маломощную рацию и посылать сообщения радисту геологической партии Неволину, а уже тот через свою мощную радиостанцию передавал все дальше по назначению. То, что такая рация была у Дятлова зафиксировано в деле без номера в протоколе допроса сестры Колеватова.

Выйдя в поход, через несколько дней группа Дятлова пришла в нужный район и стала откапывать аппарат в месте, которое указал проводник. Момент начала откапывания они зафиксировали на фото. Сейчас многие говорят, что это дятловцы устанавливают палатку. Но эту палатку, изготовленную в 1957 году, они устанавливали уже сотню раз и для фотографирования она была им не интересна, а вот обнаружение неизвестного аппарата представляло несомненно исторический интерес, который надо было обязательно заснять.

После того, как аппарат откопали, группа Дятлова разбилась на две части. Четыре члена стали делать настил, чтобы перенести туда аппарат, там очистить его от снега и подготовить к транспортировке. Для этой цели они пожертвовали частью своей одежды, которую разложили потом по краям настила в качестве ветоши.

Другие пять туристов подошли к кедру, чтобы здесь развести костер для приготовления ужина и установить палатку. Здесь же Кривонищенко достал из кармана медную проволоку и залез на кедр вместе с нею, чтобы тем самым организовать примитивную антенну для рации Дятлова. Этот моток медной проволоки обнаружит в кармане Кривонищенко судмедэксперт Возрожденный, что и зафиксировано в уголовном деле. Здесь надо еще немного сказать про Возрожденного. Так как проводник был с усами, а из всех официальных участников похода группы Дятлова только Золотарев был усатым, то судмедэксперт Возрожденный бывшего заключенного, то есть проводника, оформил как Золотарева, подробно описав все его татуировки на руках и семь металлических зубов белого цвета во рту. Но как известно, настоящий Золотарев не имел на руках татуировок и был у него только один металлический зуб желтого цвета, то есть золотой. Позднее возможно с этим разобрались и похоронили в Свердловске уже истинного Золотарева. А вот тот, кто чистил уголовное дело без номера, видно запутался с этими золотаревыми и оставил в деле экспертизу ложного Золотарева со всеми его татуировками на руках и семью зубами из дешевого металла.

После установки временной антенны Дятлов передал по рации, что аппарат найден, его координаты такие-то, присылайте вертолет. Дальше они очевидно занялись намеченными работами. Но через некоторое время все резко изменилось. Наверно при попытке переноса этого аппарата туристы случайно включили его и он аварийно заработал на остатках энергии. Внезапно заработавший аппарат оказал самое пагубное воздействие на людей. Они подверглись психологическому, термическому, механическому, возможно радиационному воздействию, а также не исключено влиянию энергетических и силовых полей, неизвестных на данный момент официальной науке, в результате чего и погибли.

Эта кратковременная аварийная работа аппарата неизвестной конструкции подействовала не только на людей, но и на окружающую его природу, правда на ограниченном расстоянии от него. В частности он собрал вокруг себя, четверых туристов в ручье и настила большую массу снега, которая достигла здесь высоты трех-четырех метров. Пять Дятловцев в районе кедра оказались вне зоны снежного эффекта от работы этого устройства, поэтому их тела быстро нашли военные, прибывшие через некоторое время сюда на вертолете по радиограмме Дятлова. А вот сам аппарат, четверку туристов, настил и еще кое-что они найдут только через несколько месяцев поиска из-за существования именно этого большого нароста снега.

Основное, что связано с аппаратом Дятлова, сообщено в этой части статьи. Но чтобы не перегружать ее, о других находках группы Дятлова будет рассказано во второй части статьи, а именно: часть 2 Кто-то рядом с аппаратом.

Автор: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев)