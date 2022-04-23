GRISMI: декоративные балки на потолок помогут преобразить пространство

В доме с высокими потолками перед владельцем открываются огромные возможности – он может использовать различные декоративные элементы для придания интерьеру особой экстравагантности. В частности, компания GRISMI предлагает рассмотреть вариант декоративных балок на потолок. Подробнее о производстве и сотрудничестве с производителем вы можете прочитать на официальном сайте decorativnye-balki.ru. Назовем три важных преимущества этих изделий.

С ними можно воплотить дизайн интерьера в любом стиле

Если вы думаете, что декоративные балки уместны только в стиле лофт, вы ошибаетесь. Не менее эффектно они будут смотреться в доме, оформленном в стиле прованс, кантри и даже хай-тек.

В первом случае нужно подчеркнуть натуральность материала – дерево должно использоваться в других предметах интерьера – от оконных рам до мебели.

Кантри также может заиграть новыми контрастами и красками, если характерные особенности оттенить с помощью правильно подобранных балок.

Что касается стиля хай-тек, то он предполагает расширение пространства за счет эргономично расположенных элементов и ограничения в использовании материалов для отделки. Чтобы дерево сочеталось с металлом и стеклом, не обязательно использовать специальную краску, достаточно сыграть на контрасте и оставить древесину «необработанной» (конечно, внешняя брутальность деревянных балок не должна вводить вас в заблуждение, они должны быть качественно покрыты маслами, лаками, которые защитят материал от неблагоприятных внешних факторов).

Фальшбалки можно использовать в любых помещениях

Важное преимущество фальшбалок в том, что их можно использовать в комнатах с любыми функциональными особенностями. Например, в кухне они будут отлично сочетаться с каменной печью, добротной деревянной мебелью и кирпичными стенами. В библиотеке с их помощью можно создать ощущение грандиозности, причастности к большому и важному действу. В гостиной с камином они помогут создать уют и ощущения мира, покоя, защищенности. Кстати, декоративные балки все чаще используют в отделке номеров отелей и залов кафе, ресторанов. Они, как никакой другой элемент, способны создавать соответствующую атмосферу и подчеркивать широкое пространство в помещении.

Деревянные балки экологичны

Экологическая чистота предметов интерьера – одно из самых важных требований к отделочным материалам. Натуральная древесина – лучший вариант, она не несет никакой угрозы для здоровья человека.