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Оригинальные цветочные букеты от компании ОптЦвет украсят любой праздник

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Одним из важнейших атрибутов праздника являются цветы. И неважно, будут ли они частью декора зала, или поздравлением от близких – в любом случае они принесут радость и улучшат настроение. Подобрать оригинальные букеты для своих родных и друзей предлагает компания ОптЦвет. Пользователь может сделать удобный заказ на сайте cvetochnay-Baza.ru — https://cvetochnay-baza.ru/, экономя свое время и деньги. ОптЦвет – это широкий выбор лучших сортов цветов, в том числе и от зарубежных поставщиков.

Почему стоит купить букет в ОптЦвет?

Цветочная база реализует цветы оптом и в розницу в Митино, на Щукинской и в Отрадном. При этом покупатель может выбрать продукцию в удобном для него формате – поштучно, оптом, в виде авторских букетов или корзин. Все композиции составляются опытными флористами, которые следят за актуальными модными трендами в этой сфере. Ваш подарок наверняка запомнится и принесет удовольствие.

Обращаясь в ОптЦвет для покупки букета или цветов оптом, покупатель получает:

●широкий выбор – более 350 позиций на любой вкус;

●на 100% свежие цветы, которые не стояли в витрине;

●демократичные цены;

●возможность сэкономить с помощью акций и скидок постоянным покупателям;

●круглосуточную быструю доставку (в том числе, срочную в течение 1 часа);

●квалифицированное обслуживание;

●доброжелательное отношение и внимательный персонал.

Кроме того, персонал компании всегда готов предоставить помощь и консультации клиентам, которые развивают бизнес в области флористики. Они расскажут о правилах хранения и ухода за цветами для сохранения их товарного вида на продолжительное время.

Как заказать цветы?

Оформить заказ в ОптЦветы можно как по телефону, так и через сайт. Последний вариант очень удобен возможностью ознакомиться со всем ассортиментом в комфортной для себя обстановке, дома или в офисе. Заказать подходящий буке, цветы оптом или в розницу можно круглосуточно. При этом после заказа на сумму от 2 тыс. рублей покупатель получает дисконтную карту на 5% скидки, от 5 тыс. рублей – 10% скидки.

Доставка осуществляется собственным автотранспортом с водителями-курьерами. При этом букет будет доставлен получателю в течение 2-3 часов после заказа. Также возможна срочная доставка или согласование по времени с учетом пожеланий покупателя. Именные заказы вручаются получателю в руки точно в назначенный час, достаточно указать имя и фамилию при оформлении покупки букета.

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