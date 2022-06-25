Черниговский глава СБУ сам сжёг здание СБУ

25 февраля все украинские СМИ рассказывали, как «два вражеских снаряда» попали в здание СБУ в Чернигове, в результате чего оно сгорело. Сегодня Politico со ссылкой на «высокопоставленного украинского чиновника» сообщило, что Черниговский глава СБУ сам сжёг это здание «безо всякой причины», просто потому что не успевал эвакуировать секретные документы оттуда. Вот такие «вражеские снаряды»… вот такая очередная «зрада»…
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