27 апреля, вечерний брифинг Минобороны России

Главное из вечернего брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля:
— высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили 17 военных объектов Украины.
Среди них уничтожены:
два командных пункта подразделений украинских войск;
15 районов сосредоточения живой силы и военной техники;
— ВКС России поразили 38 военных объектов Украины.
Среди них:
семь пунктов управления;
ЗРК С-300 в районе Николаевки и комплекс «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи;
два укрепрайона;
27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей;
— подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач.
Поражены:
14 пунктов управления;
292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичёва Харьковской области;
— российские ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Черкасской Лозовой Харьковской области;
в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщёвка уничтожено два украинских БПЛА.