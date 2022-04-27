Брифинга Минобороны России на 27 апреля

Главное из брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля:
— ракетами «Калибр» морского базирования на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для ВСУ;
— ВКС России за ночь поразили 59 военных объектов Украины.
Среди них:
50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах Червоного, Долгенького, Пашкова и Весёлого;
ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска;
уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей;
— ракетными войсками и артиллерией за ночь выполнены 573 огневые задачи.
Поражено:
432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника;
67 артиллерийских позиций;
две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов;
— российские средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасная, Пролетарское, Трудолюбовка;
в районе Колесниковки и Красного Лимана сбиты два Bayraktar TB2;
над Ильичёвкой сбита украинская ракета «Точка-У».